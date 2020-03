Retrait des accusations contre le juge en chef des Forces canadiennes

Le Directeur des poursuites militaires a annoncé le retrait de toutes les accusations portées contre le juge militaire en chef des Forces canadiennes, le colonel Mario Dutil.

Face à une situation sans précédent, le juge militaire en chef adjoint, le lieutenant-colonel d’Auteuil, devait présider le procès contre son supérieur.

Selon la preuve, le juge adjoint et l’accusé sont des collègues et amis de longue date.

La défense demandait donc à ce que le juge d’Auteuil se récuse, mais la situation se trouvait dans un cul-de-sac, étant donné la difficulté de trouver un juge pour entendre la cause. En juin dernier, quatre des huit chefs d’accusation ont été retirés.

En cour martiale, le colonel Dutil faisait face à quatre chefs d’accusation : fausse déclaration volontaire dans un document signé par lui, fraude, acte de nature frauduleuse et conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

« Décision raisonnable »

À la suite de l’ajournement de la cour martiale, le Directeur des poursuites militaires a demandé à la Cour fédérale du Canada de procéder au contrôle judiciaire de la décision de non-désignation d’un autre juge. Cette demande a été rejetée.

Le 3 mars 2020, la Cour fédérale a estimé que la décision du juge adjoint de ne pas désigner l’un des trois juges militaires disponibles pour présider la cour martiale du colonel Dutil était raisonnable. Il n’y aura pas d’appel.

« Pour conclure, on ne saurait aujourd’hui faire porter le fardeau à l’accusé de ce qui semble être, malheureusement, la résultante d’une absence de lucidité législative ou gouvernementale. [...] Il doit donc exister un degré raisonnable de probabilités que le colonel Dutil puisse bénéficier, en fait et en apparence, d’un procès juste et équitable devant la cour martiale. Ce n’est manifestement pas le cas aujourd’hui », peut-on lire dans la décision.

L’affaire aurait peu de chances de rebondir dans la justice civile. Le colonel Dutil ne devrait plus siéger comme juge.