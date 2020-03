Selon son frère, Harvey Weinstein devrait brûler en enfer

En 2017, le frère d'Harvey Weinstein et ancien partenaire d'affaires, Bob, ne s'est pas gêné pour lui souhaiter de brûler en enfer, ne croyant pas un seul mot de sa supposée innocence.

La veille de la condamnation pour agression sexuelle et viol du producteur déchu, plus de 1000 de documents concernant Harvey ont été révélés pendant le procès.

Parmi ceux-ci, on peut lire Weinstein souhaiter la mort à Jennifer Aniston, mais également le jugement sévère que son frère Bob a tenu à son égard.

En novembre 2017, peu de temps après le début des allégations qui ont peinturé Harvey comme un prédateur sexuel en série, son frère et ancien partenaire d'affaires l'a ouvertement critiqué dans des courriels, comme on peut le lire sur Page Six.

«Vas ch*** Harvey Weinstein. J'espère que l'enfer existe. C'est là que tu devrais te trouver. J'imagine qu'être toi, c'est un enfer en soi, mais tu ne le ressens probablement pas», écrit Bob.

«OJ (Simpson) n'a pas tué Nicole, et tu as eu du sexe consensuel avec ces pauvres femmes qui "jouent les victimes". Grâce aux actes que tu accomplis, tu mérites un prix pour ton manque d'humanité, de morale, et pour ton côté sauvage», continue-t-il.

Dans un autre courriel, il a qualifié son frère de menteur pathologique, en ajoutant : «mon oeil que ces 82 femmes n'ont rien d'autre à faire qu'avoir des relations sexuelles consensuelles avec toi, pour ensuite te dénoncer publiquement pour agression. [...] Tu as blessé tellement de femmes innocentes, ta famille, la mienne, ton ancienne employée. Tu as sali le nom Weinstein à jamais. Le plus triste, c'est que tu minimises tes actes.»

Mercredi, Harvey Weinstein a finalement été condamné à une peine de 23 ans.