Soirée gastronomique Charles-Bruneau: la 5e édition permet d’amasser 360 000$

La 5e édition de la Soirée gastronomique Charles-Bruneau, présentée par IGA, sous la présidence d’honneur de Pierre St-Laurent, vice-président exécutif chez Sobeys, a permis d’amasser la somme de 360 000 $.

Pierre Bruneau, porte-parole et cofondateur de la Fondation, est accompagné de sa conjointe, Ginette St-Cyr, de Laurent Tessier, enfant porte-parole de la Fondation, de Paul Doucet, porte-parole de la Fondation, et de Pierre St-Laurent, v.-p. exécutif chez Sobeys et président d’honneur de la Soirée gastronomique.

L’encan silencieux ainsi que l’encan à la criée ont permis de voir l’immense générosité des convives. Louis-Olivier Mauffette était en compagnie de Marie-Soleil Dion.

La colonie artistique était bien représentée par plusieurs personnalités, dont Émile Bilodeau, Gardy Fury, Catherine Trudeau, Michel Olivier Girard et Antoine Bertrand.

Dans le cadre de la soirée, on a profité de l’occasion pour souligner le début des festivités du 30e anniversaire de la Fondation Charles-Bruneau. Ginette St-Cyr, la mère de Charles Bruneau, est en compagnie de Paul Larocque et de sa conjointe, Mylène Béliveau.

Paul Doucet, porte-parole de la Fondation depuis 10 ans, qu’on voit ici entouré de Mario Dumont et d’Alex Bisping, était très ému lorsqu’il a annoncé qu’un montant record de 360 000 $ avait été amassé.

Vincent Leclerc est en compagnie de l’enfant porte-parole de la soirée, Laurent Tessier, en rémission d’un hépatoblastome, et de Fabien Cloutier.

Rébecca Dumont, directrice générale de la Fondation, qui a accueilli plus 40 personnalités publiques, est entourée des plongeuses Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu.