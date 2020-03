Coronavirus: annulation des combats professionnels à Montréal

La Régie des alcools, des courses et des jeux a choisi d’annuler tous les événements de sports de combat professionnels qui devaient avoir lieu à Montréal les 12, 14 et 21 mars en raison des risques liés au coronavirus.

La Régie a pris cette décision mercredi, suivant les recommandations de la Direction régionale de santé publique de Montréal afin de prévenir la propagation du COVID-19.

Le gala d’Eye of the Tiger Management (EOTM), prévu jeudi soir au Casino de Montréal et qui devait mettre en vedette le Québécois Steven Butler, fera partie des événements touchés par cette mesure.

Le milieu sportif en mode alerte

Dans la LNH, les Sharks de San Jose ont annoncé que leurs trois prochains matchs à domicile, au SAP Center, seront fermés au public. C’est donc à huis clos qu’ils affronteront le Canadien de Montréal (le 19 mars), les Bruins de Boston (le 21 mars) et les Coyotes de l’Arizona (le 29 mars). La même politique s’appliquera à leur club-école, le Barracuda de San Jose, pour ses matchs des 17 et 22 mars.

Les Blue Jackets de Columbus joueront également leurs prochains matchs à domicile sans leurs partisans. Cette décision fait suite à l’annonce du gouverneur Mike DeWine qui a interdit les rassemblements de masse dans l’État de l’Ohio. Les Blue Jackets accueilleront les Penguins de Pittsburgh jeudi au Nationwide Arena.

Dans la NBA, les Warriors de Golden State disputeront tous leurs matchs à domicile à huis clos jusqu’au 21 mars. C’est donc devant des gradins vides qu’ils affronteront les Nets de Brooklyn, jeudi, au Chase Center, à San Francisco. La formation californienne a pris cette décision à la suite de consultations avec les autorités dirigeantes de la ville et du comté local. Elle pourrait prolonger cette mesure préventive selon l’évolution de la situation. Les Warriors ont encore 16 rencontres à disputer au Chase Center d’ici la fin du mois d’avril.

Du côté de la MLS, la rencontre qui était prévue entre les Sounders et le FC Dallas, le 21 mars, au CenturyLink Field de Seattle, a été reportée. Le tout fait suite au décret du gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, qui a interdit les événements publics et privés comptant plus de 250 personnes.

Le match prévu le même jour à San Jose entre les Earthquakes et le Sporting de Kansas City a également été reporté.

Pour leur part, les Silvertips d’Everett et les Thunderbirds de Seattle, deux organisations de cet État évoluant au sein de la Ligue de hockey junior de l’Ouest, se conformeront à la directive d’Inslee.

Par ailleurs, le match de la XFL qui opposera les Wildcats de Los Angeles aux Dragons de Seattle, dimanche, au CenturyLink Field, sera disputé à huis clos.

Enfin, la NCAA a annoncé que l’accès à ses tournois, dont le March Madness, sera limité. Seuls les employés des équipes et quelques membres des familles de joueurs et de joueuses seront autorisés sur les lieux.

Tennis: six semaines d’arrêt?

Les circuits professionnels de tennis de l'ATP et de la WTA songeraient à suspendre leurs activités pour les six prochaines semaines en raison de la progression du coronavirus.

C'est du moins ce que rapportaient plusieurs médias, dont la BBC et L'Équipe, mercredi.

Le tournoi d'Indian Wells a récemment été annulé tout comme les finales de la Fed Cup, en Hongrie.

Les conseils des joueurs de l'ATP et de la WTA devraient se réunir jeudi, et tout indique qu'ils pencheront pour une suspension des activités.

Ainsi, les tournois de Miami et de Monte-Carlo ne devraient pas être présentés ainsi que des tournois de moins grande envergure comme Guadalajara, Charleston, Bogota, Houston et Marrakech.

Les organisateurs du tournoi de Barcelone avaient déjà annoncé que le tournoi se déroulerait à huis clos.