Un chaos organisé au théâtre

La pièce Trip, présentée à l’Espace Libre jusqu’au 21 mars, cherche à faire revivre le climat festif et les valeurs anticonformistes de la contre-culture des années 1960 à travers un spectacle où folie et maîtrise embrasent la scène.

«J’avais envie de faire un show un peu inattendu, un show de gang, a expliqué d’emblée Mathieu Quesnel, auteur et metteur en scène. Le scénario, c’est comme un trip, ça ne porte pas ce nom-là pour rien. L’histoire évolue et la dramaturgie se transforme en cours de route. Ce n’est pas une histoire linéaire.»

On suit ainsi un groupe de 16 comédiens et comédiennes à travers la production d’un spectacle qu’ils s’apprêtent tout juste à donner. La trame narrative prendra cela dit plusieurs tournants insoupçonnés, nous déstabilisant à chacun d’entre eux, mais toujours de façon habile et contrôlée.

«La question que je pose aussi, c’est quelle place est-ce qu’on accorde à la folie dans nos vies? s'est interrogé le metteur en scène. Est-ce qu’il n’y aurait pas quelque chose dans les années 1960 qu’on aurait peut-être oublié et qui pourrait nous être utile aujourd’hui?».

COURTOISIE GABRIELLE DESMARCHAIS

Une grande fête

La question est bonne et le pari est réussi. Tout au long de ce grand périple de deux heures où l’on voyage à travers de nombreux décors et où les changements de rythme sont pourtant continuels, Mathieu Quesnel réussit à nous garder en haleine, captivés par ce rêve tantôt psychédélique, tantôt plus sobre et terre à terre. L’utilisation ingénieuse d’effets visuels et la présence toujours bienvenue de musique complètent le tableau de ce grand trip collectif.

Les idées et les couleurs éclatent dans un grand bouillonnement, mais la cohérence demeure. Le grand chaos organisé.

Par ailleurs, il se dégage également du spectacle une humilité qui n’est jamais nommée, mais que l’on ressent pourtant comme un souffle doux, une humilité qui traverse l’intrigue de façon souterraine et qui contribue à créer une relation toute particulière entre le public et les artistes sur scène. Si le théâtre peut parfois se conforter dans une certaine distance avec son auditoire, par des textes déclamés par cœur et des mises en scène parfois arides, la proposition de Mathieu Quesnel réussit bien au contraire un rapprochement saisissant.

Il s’agit ici d’une grande fête et nous étions bientôt une centaine à y participer. Les rires sont francs, complices. Les changements de cap sont déstabilisants, mais réglés au quart de tour. Et le trip, à recommencer.