Un documentaire sur le rapport des Québécois aux vacances

Le documentaire Que reste-t-il de nos vacances? diffusé mercredi soir sur les ondes de Télé-Québec cherche à questionner le rapport souvent complexe qu’entretiennent les Québécois et les Québécoises avec leur précieux temps de repos.

«Au tout début, c’est Élisabeth Gervais, la productrice du film, qui m’a approché en me parlant d’un article d’Aurélie Lanctôt qu’elle avait lu sur Urbania, qui s’intitule Je ne sais pas quand je vais vivre, et à travers lequel elle se questionne sur la place du travail dans sa vie», a expliqué d’emblée Jérémie Battaglia, réalisateur du film, lorsqu’on lui demande ce qui l’a amené à se lancer dans cette recherche documentaire.

«On s’est d’abord concentrés sur l’enjeu des vacances, mais ça nous a amenés à réfléchir plus largement sur les temps de repos et d’arrêt, a-t-il poursuivi. Et on s’est rendu compte qu’en général, les Québécois ne prenaient même pas toutes les vacances auxquelles ils avaient droit. Au Canada, c’est au Québec qu’on en prend le moins.»

Le documentaire Que reste-t-il de nos vacances? cherche donc à réfléchir en présentant plusieurs témoignages de journalistes, de chroniqueurs et d’experts en psychologie organisationnelle, en économie et en neuroscience à la place qu’occupent les vacances dans le monde du travail d’aujourd’hui, mais également aux raisons pour lesquelles ces temps d’arrêt sont parfois volontairement mis de côté.

«À cause des nouvelles technologies, on est connecté en permanence au travail, on reçoit nos courriels sur nos cellulaires ou nos ordinateurs portables, et ça vient parfois avec une certaine pression à la performance, a soutenu Jérémie Battaglia. Ça en dit beaucoup sur le monde dans lequel on vit, qui est un monde où le fait d’être bon et d’être performant est considéré comme l’idéal à atteindre. Mais on devrait peut-être renverser le problème. Si le travail s’inscrit dans tous les aspects de notre vie, quand est-ce qu’on va pouvoir finalement vivre?»

Créativité

Le documentaire prend ainsi la forme d’un véritable plaidoyer en faveur des vacances et des temps de repos, et ce tout autant sur le plan individuel qu’au niveau des répercussions économiques.

«En faisant le film, on s’est rendu compte qu’il y avait un sens scientifique à ça, a ajouté le réalisateur. Dans les temps de repos, où on ne fait rien, contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce sont des moments où le cerveau est extrêmement actif, où beaucoup de connexions se font, où l’on devient très créatif.»

«On voit que ça a aussi un coût économique, a-t-il poursuivi. Il y a une baisse drastique de notre productivité au travail au bout de onze semaines sans vacances, c’est pour ça que les spécialistes qu’on interroge recommandent de prendre une à deux semaines tous les trois mois. Ce serait la meilleure manière pour être plus efficace au travail tout en étant capable de déconnecter et de faire d’autres choses dans sa vie.»

Le documentaire Que reste-t-il de nos vacances? sera diffusé ce soir à 20 h sur les ondes de Télé-Québec. Il sera disponible ensuite gratuitement sur telequebec.tv.