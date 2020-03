3 tout-inclus qui transformeront vos vacances au soleil

En collaboration avec

Vous appréciez les voyages au chaud dans les établissements de type tout-inclus, mais vous avez de la difficulté à choisir un endroit où vous poser ? Vous avez envie de soleil, mais aussi d’une expérience différente ? Voici qui aidera.

Il est vrai qu’avec toutes les destinations vacances qui sont proposées par les agences de voyage de haut calibre, on ne sait parfois plus où donner de la tête. Si vous souhaitez vous envoler au soleil dans un établissement plus singulier, sachez que des complexes hôteliers nouveau genre ont récemment ouvert leurs portes sur les plages du Sud.

Voici trois établissements qui changent la donne et qui rehaussent l’expérience vacances au soleil!



Ce complexe hôtelier cinq étoiles est situé aux abords de Playa del Carmen, dans la Riviera Maya. Il est bordé par la mer d’un côté et la végétation luxuriante de l’autre – un véritable joyau que l’équipe du Sandos Caracol Eco Resort chérit en veillant à la préservation de la faune et de la flore locales.

Vous aimez les activités en plein air? Ça tombe bien : le tout-inclus est niché au milieu de véritables trésors des paysages mexicains! Lors de vos balades, vous pourrez y croiser des singes, des perroquets ou d’autres animaux exotiques qui peuplent la jungle. Tout près, des cénotes, ces piscines naturelles à l’eau claire, permettent de profiter d’une baignade à l’ombre ou d’une séance de plongée. Une panoplie d’activités est incluse dans le prix de votre séjour. Des sessions de méditation sur la plage au jogging du matin en passant par les visites guidées de la jungle, de nombreuses occasions sont offertes pour découvrir le meilleur du Mexique!

Pour plus d’informations



Décidément, la Riviera Maya est une destination idéale pour les amateurs de nature ! À l’Hôtel Xcaret, le prix de votre forfait inclut une pléiade d’activités toutes plus excitantes les unes que les autres réparties au sein de différents parcs thématiques. Le Xcaret offre notamment un aquarium dédié au récif de corail, des rivières souterraines et une gigantesque volière où observer les oiseaux.

Vous avez soif d’aventure ? Le Xplor, niché dans la jungle maya, vous propose un tour de tyrolienne et l’exploration de grottes de stalactites. D’autres espaces vous permettent de faire du kayak, de nager parmi les poissons colorés et de grimper au sommet d’un phare. En soirée, on vous donne rendez-vous au Xoximilco Cancùn, où une fiesta mexicaine se déroule sur l’eau juste à côté d’un bar où la bière et la tequila coulent à flots. Que du bonheur !

Pour plus d’informations



C’est dans le Golfe de Papagayo, sur la côte de l’océan Pacifique, que se trouve ce tout nouveau complexe hôtelier pour qui le luxe n’est pas étranger. Leur slogan ? Vacation like a Star ! Dans les suites de cet hôtel cinq étoiles, de la musique relaxante, de l’aromathérapie et des oreillers moelleux vous aideront à vous détendre dès votre arrivée. Dans la zone de restauration et de buffets, d’innombrables repas et des collations végétariennes et végétaliennes vous permettront de manger santé tout au long de votre séjour.

Si vous choisissez un forfait avec option « Star Class », vous serez en mesure de profiter d’un agent, soit un employé qui vous sera affecté afin de vous offrir un traitement totalement VIP durant vos vacances. Cet assistant personnel sera responsable de vous dénicher les meilleures places au restaurant, au bar et près de la piscine, et pourra vous réserver des excursions et des activités exclusives. Un bracelet « Star Class » vous donnera également accès à des lounges privés où vous pourrez savourer des cocktails tropicaux, participer à des cours de yoga ou de Pilates sur la plage et recevoir des massages thérapeutiques au spa de l’hôtel. Déroulez le tapis rouge !

Pour plus d’informations



Voyager comme un prince ne nécessite pas de débourser des sommes astronomiques! Avec une plateforme comme Voyages à Rabais, vous pourrez dénicher des forfaits tout-inclus de haute qualité à prix abordable.