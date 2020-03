Adresses carnivores et végétariennes

Ce week-end encore, on découvre des adresses gourmandes en ville. D’abord, les carnivores se plairont à la nouvelle expérience de bœuf vieilli dans le Vieux-Montréal, puis les végétariens se régaleront de plats de yogourts grecs au nouveau restaurant Yaourti. De plus, ne manquez pas la Journée nationale du vin de riesling, qui vous fera voyager dans les comtés lointains de l’Allemagne.

MANGER : L’expérience viande bœuf vieilli à sec au Maggie Oaks

Photo courtoisie

Jusqu’au 20 avril prochain, les amateurs de viande seront heureux d’apprendre que le restaurant Maggie Oaks offrira la toute nouvelle expérience de viande de bœuf vieilli à sec. En effet, leur cellier spécialisé pour le vieillissement de 30 à 60 jours, permet d’apprécier le goût et la texture impeccables de la viande. Le menu de quatre services est composé d’abord d’un duo de betteraves ou d’une salade César classique, puis d’une tarte fine au canard fumé et se poursuit d’une dégustation de trois coupes de viande vieillies à sec sur place, tel qu’un Tomahawk, un Kansas, un Porterhouse, accompagnés de légumes grillés, de sauces délectables et de pommes de terre cuites au four ! Je dois dire que ma carence de fer a été grandement comblée! C’était absolument savoureux et chaque coupe nous surprenait avec ses propres caractéristiques. Finalement, comblez votre dent sucrée avec le gâteau à la carotte ou le décadent au chocolat. À noter qu’il vous faut être un groupe minimum de six personnes pour réserver. (Au coût de 79$ par personne - 426 Place Jacques Cartier, Montréal)

BOIRE : La Journée nationale du Riesling!

Photo courtoisie

Que l’on soit carnivore ou végétarien, qui n’aime pas apprécier un bon vin à l’arrivée des beaux jours ?! C’est donc demain qu’aura lieu la Journée nationale du Riesling, qui est un vin provenant de la région de Rheingau en Allemagne. Habituellement connu des Québécois pour ses blancs parfois très doux et fruités, le riesling peut être très surprenant pour les véritables amateurs de vins, qui recherchent des notes plus minérales, plus pétrolés et plus aromatiques. J’ai eu un véritable coup de coeur pour la bouteille de Tres Naris Riesling Mosel, 2017 du vignole Axel Pauly dont le vin est plutôt sec, vif, aux accents de limette et de pêche blanche. Il est parfait pour célébrer l’arrivée du printemps! On n’a pas du tout l’impression de boire, par exemple, une bouteille du Dr. Loosen Riesling qui est selon moi, présente un vin très sucré. Sans contredit l'Allemagne est le « berceau du riesling », et c’est une découverte, question d’explorer divers répertoires en matière de vins blancs! (Disponibles à la SAQ, Montréal)

SORTIR : La Grèce au centre-ville avec Yaourti

Photo courtoisie

Vivre d’amour et de yogourt! C’est ce que nous promet la nouvelle adresse Yaourti, située en plein coeur du centre-ville, sur la rue Crescent. En effet, lorsqu’on pénètre l’endroit, on a tout de suite l’impression de se retrouver en Grèce, quelque part dans un café à Athènes. Les végétariens sauront s’y plaire, car le menu hyper santé propose des bols sucrés avec yogourt grec authentique, des bols salés, des salades, des soupes, des bols de smoothies, des smoothies et plus encore. Coup de coeur pour la salade halloumi avec avocat, mesclun, fromage halloumi, carottes, radis, fraises, maïs, graines de citrouille et basilic frais, ainsi que la Tartinade de tofu et poivrons avec tofu, épinards, jeunes pousses, carottes, concombre, sel de mer et poivre, servi sur du pain multigrain. (1407 rue Crescent, Montréal)