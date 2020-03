Alerte au coronavirus: joueurs et dirigeants dans l’inconnu

Joueurs et dirigeants de la LHJMQ nagent en plein néant à la suite de la suspension des activités saisonnières jusqu’à nouvel ordre.

« La Ligue n’avait pas le choix. Pensez-y, si on essayait de défier ce que les autres font et qu’il y avait des joueurs qui tombaient malades. Je ne suis pas sûr que ce serait bien vu. Il faut respecter les règles qui sont faites pour tout le monde », a signalé le grand patron aux opérations hockey des Remparts, Patrick Roy.

Pour l’heure, Roy et son personnel ont décidé que les joueurs passeront le week-end à leur pension respective tout en poursuivant leurs études en attendant la suite des événements, plutôt que d’affronter l’Océanic de Rimouski et le Phoenix de Sherbrooke.

Les Remparts avaient tenu une séance d’entraînement régulière en matinée sur la glace du Centre Vidéotron, jeudi. Des mesures d’hygiène supplémentaires avaient été mises en place alors que les joueurs avaient chacun leur bouteille d’eau.

Le sujet d’une possible interruption de la saison alimentait les conversations dans le vestiaire, selon l’attaquant Théo Rochette, dont le père, Stéphane, analyste à la télévision suisse, a vécu l’annulation du championnat de la ligue nationale de ce pays.

Les Sags restent positifs

Malgré les circonstances, l’entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens, Yanick Jean, tentait de garder le sourire. Son équipe est l’une de celles qui aspirent aux grands honneurs cette saison.

« On n’a aucun contrôle là-dessus. C’est tout le monde dans le même bateau. On ne peut pas s’apitoyer sur notre sort et se casser la tête avec ça », a débité Jean au bout du fil.

De son côté, l’attaquant étoile des Wildcats de Moncton Jakob Pelletier ne cachait pas sa déception, mais comprenait que les enjeux allaient au-delà du sport.

« C’est dans le moment où il ne fallait pas que ça arrive. Les séries s’en viennent et c’est le moment que le monde attend. C’est plate que ça arrive. On n’était pas surpris, mais sous le choc, car on ne sait pas si on va revenir au jeu. On se prépare au pire », a dit l’espoir des Flames de Calgary.