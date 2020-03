Annulation de galas: Kim Clavel «sous le choc»

La Québécoise Kim Clavel devait faire les frais de la finale d’un gala, le 21 mars, au Casino de Montréal. En raison de la pandémie de coronavirus, la dynamique athlète de 29 ans devra attendre.

• À lire aussi: Coronavirus: trois galas de boxe annulés

Clavel (11-0-0, 2 K.-O.) devait se mesurer à la Mexicaine Esmeralda Moreno (35-12-2, 11 K.-O.).

«J’étais sur la table de massage quand on m’a appelée (pour lui annoncer l’annulation du gala). J’étais sous le choc, a raconté Clavel, jeudi, sur les ondes de TVA Sports.

«Je pensais à tout ce que j’ai investi : l’argent, le temps, la sueur, les entraînements, la discipline... C’était un combat qui était particulièrement important puisque c’était ma première finale contre une fille qui est classée mondialement. C’est très décevant. Je sais que ce n'est de la faute à personne et que c’est dû à la propagation du virus, mais c’est dur pour les boxeurs et pour les athlètes de tous les sports.»

«[...] C’est tout le monde qui doit faire son petit bout de chemin pour faire la différence. Au début, je pensais que c’était exagéré. Plus je vois le monde agir, plus je me dis qu’ils doivent faire ça pour une raison. Sinon les gens ne perdraient pas des milliers de dollars pour ça. Je commence à m’inquiéter aussi».

Clavel pourrait faire partie de la carte du gala qui sera présenté le 28 mars au Centre Vidéotron de Québec, dont Artur Beterbiev est la vedette.

«Aujourd’hui j’ai pris une journée pour moi, pour décompresser, pour réfléchir à tout. J’ai hâte de voir ce qui va se passer, a confié Clavel. Je ne sais pas non plus ce qui va se passer avec le gala du 28 mars à Québec. [...] Demain je suis de retour au gym et on continue à s’entraîner, car une date peut arriver plus rapidement que prévu.»