Autobus et métro: impossible d'assister au nettoyage

MONTRÉAL – Il est impossible d’assister à une séance de nettoyage des trains de métro et des autobus montréalais, malgré l’inquiétude qui circule dans la population depuis le début de l’épidémie de coronavirus.

La Société de transport de Montréal (STM) a refusé à plusieurs reprises de laisser le «24 Heures» être témoin d’une de ces séances de nettoyage. Une telle visite aurait permis d'informer concrètement les centaines de milliers d'utilisateurs du métro et des autobus des procédures qui sont mises en place pour assurer leur sécurité.

«Notre Unité de coordination de mesures d’urgence est en mode veille et nous sommes à organiser le travail des employés d’entretien le plus efficacement possible pour augmenter la fréquence des nettoyages. Nous voulons, par respect, les laisser travailler, d’autant plus qu’ils sont en droit de refuser de se faire photographier ou filmer», a mentionné mercredi Amélie Régis, porte-parole pour la STM.

Fréquence

L'information diffusée sur la fréquence de nettoyage des équipements a changé à quelques reprises au cours des derniers jours.

Le «24 Heures» indiquait la semaine dernière que l’intérieur des trains de métro, incluant les barres d’appui, était nettoyé seulement toutes les cinq à six semaines, et l’intérieur des autobus tous les 42 jours.

Le lendemain, la STM mentionnait qu’un nouveau programme pour laver l’intérieur des wagons de métro chaque semaine était en train d’être déployé.

PHOTO 24 HEURES, GUILLAUME PELLETIER

Mardi, après que la Santé publique eut annoncé qu’une personne porteuse du coronavirus avait circulé dans le métro de Montréal et dans des autobus à Longueuil, la mairesse Valérie Plante a mentionné que les autobus et les wagons de métro étaient maintenant nettoyés «quotidiennement» par la STM.

Or, le transporteur mentionne que ce n’est pas possible pour le moment. «Dans les prochains jours, nous allons augmenter la fréquence de nettoyage des bus, minibus du transport adapté, trains et stations, qui était déjà depuis une semaine aux sept jours, mais nous n’arriverons pas à nettoyer l’ensemble de ces équipements quotidiennement», a précisé Mme Régis.

Une révision de l’organisation du travail est en train d’être faite pour accélérer la cadence.

Les produits utilisés pour nettoyer l’intérieur des véhicules sont fabriqués par InnuScience Canada, dont le siège social est basé à Sainte-Julie, en Montérégie.

Trains d’exo

Le transporteur exo a pour sa part annoncé mercredi qu’il fera chaque jour de semaine un nettoyage des surfaces de contact (sièges, barres d’appui, boutons, toilettes, poignées, etc.) à bord de ses trains de banlieue.

Un produit antimicrobien à action longue durée sera aussi appliqué au cours des prochains jours.

Du côté de ses autobus, exo dit être en communication avec ses fournisseurs de service pour en augmenter la fréquence de nettoyage.

Si la prudence est de mise, la Santé publique rappelle quand même que les risques de contracter le coronavirus dans les transports en commun du Grand Montréal demeurent très faibles.