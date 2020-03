THIBAUDEAU, Michel



Paisiblement et entouré de sa famille, à la Maison Au Diapason de Bromont, le 3 mars 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Michel Thibaudeau, époux de Mme Mary Jude (Judy) Antonucci.Il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (France Morin), Marianne, Alain (Michèle Lauzon) et Renée Thibaudeau (François Plamondon); ses petits-enfants: Rachel (Francis Larose), Richard (Karina Bertrand), Charles Thibaudeau et Keven Beaulac (Rosalia Neyra Ferrer); ses arrière-petits-enfants: Liam, Jade, Logan, Alice et Alexie; ses frères et ses soeurs: feu Jean (feu Marthe Gagnon), feu Louis (Marie-France Castonguay), feu André (feu Hélène Poirier), feu Yvan (feu Francine Lusignan) et en premières noces (feu Denise Montour), Robert (Suzanne Tessier), feu Gilles (Suzanne Nadeau), Paul (Monique Latour), Claude (Nicole Martineau) et en premières noces (Louise Rozon), Thérèse Thibaudeau (Guy Roy), feu Marie, Louise; sa belle-soeur: feu Victor Antonucci (Eileen Fullard), ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les sympathies à :650 RUE SHEFFORD, BROMONT, J2L 1C1La famille aimerait tout particulièrement remercier les médecins, le personnel et tous les bénévoles de la Maison Au Diapason de Bromont. En sa mémoire des dons en remplacement des fleurs seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles à l'église ou en lignes :https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/