Ce que vous devez savoir sur la COVID-19

Vous peinez à vous y retrouver avec toutes les informations qui circulent concernant la pandémie de COVID-19?

Voici un petit guide pour vous aider.

Qu’est-ce que la COVID-19?

La COVID-19 est une maladie infectieuse virale causée par le plus récent coronavirus découvert. Les coronavirus forment une famille de virus qui peuvent toucher autant l’humain que l’animal.

Ce nouveau coronavirus était inconnu avant la découverte des premiers cas survenus dans la région de Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, en décembre dernier. Depuis, l'épidémie s'est transformée en pandémie, touchant plus fortement le nord de l'Italie et l'Iran, et entraînant des quarantaines et d'autres mesures de santé publique draconiennes dans de nombreux pays, comme la suspension des saisons des grandes ligues sportives mondiales.

Quels sont les symptômes de la COVID-19?

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Certaines personnes touchées par le virus ont également présenté des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge ou une diarrhée.

Les personnes âgées et celles atteintes d’autres problèmes de santé ont plus de risques de présenter des symptômes graves ou d’en mourir.

Les modes de transmission de la COVID-19

La COVID-19 se transmet généralement par un contact étroit avec une personne atteinte, lorsque celle-ci éternue ou tousse. Elle peut également se transmettre par le contact des mains avec une surface infectée, puis à la bouche, au nez ou aux yeux.

Taux de mortalité

L’OMS estime qu’environ 80 % des personnes atteintes guérissent du coronavirus sans traitement particulier. D’autres nécessiteront des hospitalisations si des complications de santé devaient survenir. Selon les données actuelles, la COVID-19 tue environ 3,5 % des malades diagnostiqués, avec des disparités selon les pays, soit beaucoup plus que la grippe (0,1 %).

Que dois-je faire si je crois être infecté?

La première étape, si vous êtes de retour d’un voyage à l’étranger, est de vous placer en isolement volontaire. Communiquez rapidement avec la ligne Info-Santé 811 qui vous informera de la marche à suivre pour la suite des choses.

Le Québec compte actuellement trois cliniques désignées pour l’accueil et le dépistage des patients possiblement infectés de la COVID-19 : une à Montréal, une à Québec et une en Montérégie.

Si leur état de santé requiert une hospitalisation, ces patients seront redirigés vers l’un des hôpitaux désignés pour leur accueil, soit l’hôpital général juif et l’hôpital Sainte-Justine à Montréal et le Centre hospitalier universitaire de l’Université Laval ainsi que l’Institut de cardiologie et de pneumologie à Québec.

Certains patients pourraient aussi être renvoyés à la maison et placés en quarantaine.

Photo Simon Clark

Comment prévenir l’infection?

Le meilleur moyen de se prémunir contre la COVID-19 demeure de se laver les mains régulièrement durant au moins 20 secondes, tout en s’assurant de bien nettoyer toutes les zones comme les ongles, le creux de la paume ou encore entre les doigts.

D’autres mesures d’hygiène à prendre :

Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon

Si vous avez de la toux, toussez dans votre coude plutôt que votre main

Évitez les poignées de main et les surfaces susceptibles d’être contaminées

Évitez de toucher votre visage avec vos mains

Jetez immédiatement vos mouchoirs

Ayez des provisions pour au moins une semaine

Consultez le 811 si vous avez un doute sur votre état de santé

Évitez les voyages, surtout dans les zones à risque

Évitez les visites dans les hôpitaux ou les centres d’hébergement de soins de longue durée dans les 14 jours suivant le retour d’un pays étranger ou si vous êtes malade.

Rappel : les masques ne sont pas un outil de protection efficace pour la population générale. Ils sont destinés aux professionnels de la santé et les patients chez qui une infection est suspectée.

Les sources d’informations officielles

Au Québec

Une page web a été lancée afin de tenir au courant la population des développements de l’épidémie dans la province. www.quebec.ca/coronavirus

Le public peut également obtenir de l'information en appelant au 1 877 644-4545. Cette ligne téléphonique est uniquement informative. Si vous éprouvez des symptômes, communiquez avec la ligne Info-Santé 811.

Au Canada, la source d’information officielle se situe sur le site web de Santé Canada.

Retour de voyage

Le gouvernement du Québec demande à tous les voyageurs – peu importe la destination – de se mettre en isolement volontaire à leur retour au pays.

Si vous éprouvez des symptômes de la COVID-19 et que vous êtes de retour de voyage – particulièrement de l’une des régions les plus infectées par le virus –, communiquez avec la ligne Info-Santé 811. Une personne répondra à vos questions et vous redirigera vers les lieux appropriés.

Voyages à venir

Vous aviez un voyage prévu au cours des prochains mois et souhaitez l’annuler? Vérifiez d’abord si la ligne aérienne a annulé votre vol. Si tel est le cas, la nouvelle charte protège les voyageurs.

Chaque compagnie aérienne possède sa propre politique d’annulation ou de modification des réservations. Vous devez donc vérifier auprès de celles-ci quelles options s’offrent à vous.

Les différentes compagnies vont habituellement permettre de changer les dates ou la destination sans frais.

Si le gouvernement a émis un avis officiel déconseillant le voyage dans une destination précise (la Chine, l’Italie ou l’Iran, par exemple), la compagnie rembourse normalement sans frais le coût des billets.