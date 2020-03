Coincé à Rome, un couple de Québécois veut devancer son retour au pays

Le jeune couple de Québécois coincé à Rome 24 heures après la mise en quarantaine du pays entend devancer son retour au Canada, compte tenu de l’ampleur que prend la pandémie de coronavirus en Europe.

Étienne Paré-Cliche, 27 ans, originaire de la Beauce, et sa conjointe, Emma Doiron, 26 ans, de la Gaspésie, ont quitté le Québec l’été dernier pour voyager durant une année entière dans les différents pays d’Europe.

Vendredi dernier, le couple a pris un train du sud de la France vers Gênes, en Italie. Tous deux étaient bien conscients du nombre grandissant de cas et de décès liés au coronavirus dans ce pays, le deuxième plus touché au monde après la Chine. «Mais ça se concentrait au nord du pays, explique Étienne. Il n’y avait aucun contrôle, aucune panique.»



Le duo a rejoint Rome dimanche. Le lendemain toutefois, le gouvernement annonçait la mise en quarantaine de tout le pays jusqu’au 3 avril. Depuis, les institutions scolaires et touristiques, ainsi que les bars, restaurants et commerces sont fermés. Les rassemblements sont interdits, les déplacements sont limités.



Face à la situation, les jeunes voyageurs, qui prévoyaient rejoindre le sud de l’Italie, se sont aussitôt mis à la recherche d’un vol pour quitter le pays le plus rapidement possible. Ils ont réussi à se rendre à Berlin, jeudi matin. Hier, ils se trouvaient à Francfort-sur-le-main, toujours en Allemagne.



Le duo a maintenant pour objectif de visiter des proches en France, avant de rentrer au Québec, où ils devront s’isoler 14 jours, tel que prescrit par le gouvernement.