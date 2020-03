Coronavirus: des scénarios à l’étude pour les transports collectifs

MONTRÉAL – Tout en invitant les Montréalais à ne pas paniquer, la mairesse Valérie Plante a reconnu que le coronavirus pourrait avoir un impact important sur l’organisation de plusieurs services, incluant les transports collectifs.

Mercredi matin, la mairesse, évoquant les mesures d’hygiène mises en place par les sociétés de transport disait: «il n’y a pas de raison de s’inquiéter ou de ne plus utiliser les moyens de transport en commun, au contraire».

Jeudi matin, le ton avait changé. «Plus il y a de grands rassemblements, plus la possibilité que le virus se propage est grande. Pour les transports collectifs effectivement, il y a beaucoup de gens qui transigent. On est en train d’évaluer des scénarios où, par exemple, on demande aux employeurs de changer les heures de travail pour qu’il y ait moins de gens en même temps dans les transports collectifs», a dit Mme Plante.

Pour le moment, une fermeture complète n’est pas prévue. «Pour fermer les transports collectifs, il faudrait également une directive claire de la part du gouvernement du Québec pour aider et dédommager les gens qui d’un coup n’auraient plus de façon de se déplacer pour aller travailler.»

Par ailleurs, les services de la Ville de Montréal sont maintenus. Une dizaine d’employés ayant voyagé à des fins professionnelles ont été mis en quarantaine.

Les arrondissements doivent faire parvenir à la Ville une liste des événements prévus. Des annulations sont à prévoir alors que le gouvernement Legault a annoncé l’annulation de tout événement intérieur d’au moins 250 personnes.

La décision des États-Unis de fermer temporairement les frontières à plusieurs pays européens suscite aussi des interrogations. «Comment est-ce qu’on va gérer ce flux de personnes qui pourraient maintenant transiter par Montréal, Vancouver, Toronto plutôt que d’aller aux États-Unis?» a demandé Mme Plante.

Advenant que la situation s’aggrave, la Ville, actuellement en mode «alerte», est prête à débloquer des fonds, comme lors des inondations printanières de 2019, a assuré Mme Plante.

«On veut éviter que les gens tombent dans la panique», a dit la mairesse, qui rappelle l'importance de respecter les mesures d'hygiène comme le lavage des mains. Elle-même ne donne plus de poignées de main. «Je me lave les mains; je pense que je les lave 20 fois par jour pour être bien honnête avec vous», a-t-elle laissé tomber.

Commerces affectés

«Depuis le début du coronavirus, on a subi beaucoup d’actes de discrimination» et de vandalisme, déplore Xixi Li, directrice du Service à la famille chinoise du Grand Montréal, saluant du même souffle la visite de la mairesse dans le quartier chinois jeudi matin.

«Malgré l’évolution rapide du virus, c’est très important qu’on continue d’être solidaire; le coronavirus ne doit pas laisser la place à des comportements discriminatoires ou des gestes qui seraient inappropriés», a insisté Mme Plante. Plusieurs commerces du quartier souffrent d’une baisse d’achalandage depuis l’émergence du virus en Chine.

«C’est vraiment difficile pour nous», a relaté May Lee, qui gère la Pâtisserie Coco. Non seulement la clientèle touristique n’est plus au rendez-vous, mais également les personnes issues des communautés chinoise et asiatique sont moins présentes, indique Mme Lee, qui craint un impact prolongé sur son commerce.

«Le virus a émergé en Chine, mais la plupart des personnes qui travaillent et possèdent des entreprises ici n’ont pas mis les pieds en Chine depuis bien longtemps et cela n’a rien avoir avec nous», a-t-elle ajouté.