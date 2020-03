Coronavirus: toutes les écoles et les garderies fermées en France

Paris | Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir que les garderies et le système scolaire, de la maternelle aux universités, seront fermés dès lundi et jusqu’à nouvel ordre pour enrayer la propagation du coronavirus, et il a demandé aux personnes de plus 70 ans de rester chez elles.

Il a également annoncé dans une allocution solennelle aux Français que le premier tour des élections municipales, prévu dimanche, était maintenu.