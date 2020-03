Covid-19: Lévis annoncera des mesures, Québec convoque les médias

La Ville de Lévis annoncera jeudi qu'elle met en place des mesures de prévention pour lutter contre une éventuelle propagation de la COVID-19 et la Ville de Québec convoque les médias pour faire le point.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Coronavirus: annulation des évènements de plus de 250 personnes au Québec

• À lire aussi: COVID-19: la MLS suspend à son tour sa saison

• À lire aussi: COVID-19: Justin Trudeau et sa femme en isolement

En début d'après-midi, le maire de Québec, Régis Labeaume, le directeur général, Luc Monty, et la directrice générale adjointe et coordonnatrice de la sécurité civile, Chantale Giguère, rencontreront les médias, pour faire le point sur l'état de situation sur la COVID-19.

Jusqu'à maintenant, la Ville est en état «de vigilance» et non d'alerte.

Pendant ce temps, à Lévis, «les premières mesures de prévention seront mises en place dans les prochaines heures, même si aucun cas n'a été confirmé pour l'instant dans la région de Québec», a fait savoir la porte-parole Noémie Goulet.

La direction générale et la direction de la sécurité civile et incendie de Lévis ont pris la décision dans les dernières heures. Elles préviendront d'abord les employés et ensuite, l'information sera rendue publique.

Les mesures toucheront les employés et les installations municipales. La Ville possède un plan particulier d'intervention en cas de pandémie. Elle est actuellement en veille et en suivi depuis le début du mois de janvier.

La Ville se préparait pour être prête à intervenir si nécessaire.

Rimouski aux aguets

La Ville de Rimouski observe quant à elle la situation attentivement. Elle est aussi dotée d'un plan d'urgence en cas de pandémie.

Le service des communications a indiqué que la Ville a pris des mesures pour assurer qu'une hygiène optimale est respectée dans ses installations.

La municipalité est en état de veille et est en constante communication avec les autorités de santé publiques.