Danger, il est bon, lui !

Non, non, je ne parle pas d’un autre brillant espoir au prochain repêchage, que le Canadien ignorera au profit d’un « gros travailleur » qui l’aidera à perpétuer sa médiocrité actuelle.

Je parle d’une très intéressante mesure, passée un peu inaperçue, dans le budget dévoilé mardi par Québec.

On va créer 150 nouvelles classes pour les élèves « spéciaux ».

Doués

Qu’y a-t-il de si spectaculaire ?

C’est que ces classes cibleront non seulement les élèves en difficulté, mais aussi ceux à haut potentiel, les doués.

Dans le Québec d’aujourd’hui, oser dire qu’il y en a de plus forts que d’autres, et qu’ils ont droit, eux aussi, à un traitement particulier ne va pas de soi.

Traditionnellement, on a priorisé les enfants en difficulté. Qui pourrait s’y opposer ?

On a aussi beaucoup insisté sur l’intégration dans des classes régulières d’enfants avec des problèmes plus ou moins graves.

Dans certains cas lourds, l’intégration à tout prix pénalise tous les autres.

Pourtant, quand on y pense, s’il est légitime d’ajuster un parcours scolaire au rythme de chacun, pourquoi ne pas offrir aussi cette possibilité à ceux pour qui l’école pourrait aller plus vite ?

Les syndicats y ont vu un développement « inquiétant ».

Ne comptez pas sur moi pour casser du sucre sur leur dos. Ils sont des acteurs essentiels et ont raison de réclamer de meilleures conditions de travail à un gouvernement qui a plus d’argent qu’aucun autre dans l’histoire récente du Québec.

Mais par sa nature même, la logique syndicale en est une d’uniformisation.

Par ailleurs, ces classes pour doués voient le jour dans un contexte où les sommes consacrées à l’éducation augmentent encore et où la réussite du plus grand nombre reste la priorité.

On ne déshabillera pas le pauvre Zachary pour habiller la « p’tite smatte » Justine.

La gestion de ces classes pour doués sera d’ailleurs tout sauf facile.

Beaucoup de parents croient que leur enfant est un futur Einstein, un futur Mozart, un futur Gretzky.

Ils prendraient très mal que vous leur disiez que vous en voyez beaucoup, et qu’il est bon, mais pas si bon.

La petite taille des familles modernes explique ce surinvestissement émotif dans le rejeton qui porte tous les espoirs parentaux.

À l’ère de l’enfant-roi, le jugement fout le camp encore plus chez les géniteurs que chez le gamin.

Société

Le défi d’ensemble restera la même.

D’un côté, pour qu’une société soit plus qu’une collection d’individus, il faut que tous les enfants aient accès à un tronc commun de connaissances.

En fait, ce sont ces bases communes qui rendent possible l’existence même d’une société. Sans elles, on ne se comprendrait carrément pas.

D’un autre côté, tout système fondé sur la négation des particularités de chacun finit par échapper beaucoup d’enfants.

Il faut donc trouver ce point d’équilibre entre le bagage commun et le besoin particulier.

C’est tout sauf simple, et c’est pourquoi les gens qui éduquent font, avec ceux qui soignent, les plus importants et les plus nobles de tous les métiers.