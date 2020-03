Des boxeurs et un promoteur résignés

Moins de 24 heures après l’annulation de deux de ses galas de boxe en raison des risques de propagation du coronavirus, le promoteur Camille Estephan a eu le temps de prendre du recul.

Les dernières heures n’ont pas été faciles pour le patron d’Eye of the Tiger Management, qui devrait encaisser des pertes supérieures à 100 000 $ en raison de la recommandation du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et de la décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.

« Je suis très très déçu pour nos boxeurs, qui avaient tous fait des sacrifices durant leurs camps d’entraînement, a souligné Estephan lorsque joint par Le Journal. Toutefois, la santé de notre groupe est notre priorité et il n’y avait pas de risques à prendre. »

Le promoteur avait l’intention de s’entretenir avec ses protégés afin de les informer des risques du coronavirus et de la façon de se protéger.

Il devait présenter trois galas en mai et en juin. Maintenant, ce n’est plus une certitude pour l’homme d’affaires, qui veut attendre la suite des événements avant de prendre ses prochaines décisions.

Deux mois à la poubelle

Pour Steven Butler et Mathieu Germain, l’annulation de leurs combats a été source de frustration.

« C’est très frustrant et triste, a souligné Butler. Je pense aux amateurs et à ma famille, qui avaient acheté des billets pour assister à mon retour. Tout était en place. »

« Il y a beaucoup de déception parce que j’ai fait plusieurs sacrifices pendant mon camp, comme de me couper de ma famille pendant plusieurs semaines. C’est ce qui est le plus dur à accepter », a-t-il ajouté.

Quant à Germain, il a cru à une blague lorsqu’il a appris la nouvelle.

« J’étais au gymnase pour poursuivre ma perte de poids, a-t-il raconté. Je ne croyais pas que mon duel était annulé et c’était irréversible. C’est un camp de deux mois qui est jeté à la poubelle. »