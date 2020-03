Devrais-je céder aux pressions de mon entourage?

Je suis en couple, avec un enfant de six ans et je suis enseignante. En décembre dernier, alors que débutaient les vacances scolaires, je suis tombée comme une roche. C’était comme si un rouleau compresseur m’était passé sur le corps. Tout le stress de la rentrée scolaire de ma fille s’ajoutant au mien comme titulaire d’une classe difficile, me tombait subitement sur les épaules. Je n’ai pas pu reprendre le collier en janvier et on m’a diagnostiqué une dépression. Je suis en congé maladie depuis.

Réorganiser la vie familiale ne fut pas simple vu que mon chum a un job prenant, mais j’ai fait de mon mieux. Comme je reprends des forces, il souhaiterait que je songe à retourner au travail, mais je ne me sens pas prête. Comment le lui faire comprendre sans qu’il ne persiste à dire que j’ai un fond de paresse en moi ?

Dépassée par les évènements

Il n’y a rien de pire que de reprendre le collier quand un problème n’est pas réglé. Une dépression mal soignée ça risque de rebondir aussi vite. Consultez votre médecin traitant pour que son avis professionnel pèse dans la balance. Il en va de votre bien être à long terme.