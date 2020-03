Espagne: le gouvernement soumis au test du coronavirus, près de 3000 cas

L’intégralité du gouvernement espagnol se soumettait jeudi au test du nouveau coronavirus après qu’une ministre s’est révélée atteinte, alors que le nombre de cas a bondi à près de 3000 dans le pays.

L’Espagne, désormais l’un des pays européens les plus touchés avec l’Italie, la France et l’Allemagne, a recensé 2968 cas et le nombre de morts a presque doublé pour atteindre 84, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

La région de Madrid, la plus touchée du pays et qui a fermé toutes ses écoles depuis mercredi, représente près de la moitié des cas avec 1388 personnes contaminées.

La ministre de l’Égalité Irene Montero, membre du parti de gauche radicale Podemos, a été testée positive, forçant tous les membres de l’exécutif à se soumettre aux tests dont les résultats « seront connus dans le courant de l’après-midi », selon un communiqué du gouvernement.

Le roi et la reine ont également été testés car ils avaient participé il y a quelques jours à un événement avec la ministre, a indiqué le palais royal à l’AFP.

« Je vais bien » et « je vais rester chez moi avec ma famille, en faisant du télétravail, le temps indiqué par les autorités sanitaires », a twitté Mme Montero, dont le compagnon Pablo Iglesias, vice-président du gouvernement, est aussi en quarantaine.

Irene Montero, qui a participé dimanche à une manifestation de 120 000 personnes à Madrid pour la Journée de la Femme, n’est pas la seule politique infectée. Plusieurs membres du parti d’extrême droite Vox ont ainsi été testés positifs, ainsi qu’une députée conservatrice.

Le chef du gouvernement Pedro Sanchez a annoncé qu’il mènerait désormais toutes ses activités « sous forme télématique », notamment une conférence de presse prévue dans l’après-midi.

Real Madrid en quarantaine

Un Conseil des ministres extraordinaire a été convoqué jeudi pour adopter un « plan d’urgence » face aux conséquences économiques de l’épidémie.

Parmi les mesures attendues, figurent un moratoire ou un report des impôts pour les entreprises affectées ainsi que des facilités de financement (mesures de liquidité) pour les secteurs touchés comme celui du tourisme, prépondérant dans l’économie espagnole, a détaillé la ministre des Affaires étrangères Arancha Gonzalez à la télévision publique.

Dans un pays où le football est le sport roi, la Ligue espagnole de football a annoncé la suspension au minimum des deux prochaines journées du championnat tandis que le Real Madrid, l’un des clubs les plus célèbres au monde, a été placé en quarantaine.

Après la région de Madrid, la Catalogne (nord-est), le Pays basque (nord), la Galice (nord-ouest) et la région de Murcie (sud-est) ont annoncé à leur tour la fermeture des écoles.

Depuis le début de la semaine, les cas se sont multipliés à une vitesse exponentielle en Espagne, poussant le gouvernement à prendre des mesures drastiques pour éviter un scénario similaire à celui de l’Italie, le pays le plus touché après la Chine.

Le gouvernement a ainsi annulé tous les vols en provenance d’Italie jusqu’au 25 mars et annulé les événements culturels de plus de mille personnes dans les régions les plus touchées, Madrid en particulier.

Les transports publics sont désormais désinfectés tous les jours dans la capitale, où les grands musées comme le Prado ont fermé, tandis que les quartiers touristiques et animés du centre étaient inhabituellement vides jeudi.