Guide: 10 activités à faire en quarantaine

Oubliez les concerts, les matchs sportifs, les événements mondains, et les sorties au théâtre. La pandémie mondiale de coronavirus nous incite à rester confinés à la maison. Alors, que faire entre nos quatre murs ? Si vous n’avez pas envie de passer vos fins de semaine devant la télé, voici 10 activités originales à faire, sans quitter le confort de votre maison.

1. Préparer de nouvelles recettes pour la semaine

Photo Adobe Stock

On a tous besoin de se nourrir. Sortez les livres de recettes et cuisinez des plats nouveaux, question d’épater toute la famille. Des recettes végétariennes, aux mijoteuses, en passant par les pâtisseries les plus difficiles à exécuter, laissez aller le cordon-bleu en vous ! De plus, faites congeler les restes pour des repas rapides et faciles à servir, en semaine.

2. S’initier aux joies du « DIY » de beauté

Photo Adobe Stock

La tendance DIY (Do It Yourself – Fais-le toi-même) est plus populaire que jamais. Exfoliant au sucre et café ou masque de beauté à l’avocat et au miel, sont des soins naturels facilement réalisables à la maison. Alors que l’exfoliant au café vous débarrasse des peaux mortes et aide à l’élimination de la cellulite, le masque lui, vous laissera une peau hydratée et lumineuse.

3. Suivre en ligne une séance de yoga et de méditation

Photo Adobe Stock

Les salles de sport devraient être évitées, mais cela ne vous empêche pas de bouger. En ligne, il existe plusieurs sites interactifs de cours de yoga et de méditation. Parmi ceux-ci, profitez des essais gratuits sur annielanglois.com ou encore sur monyogavirtuel.com. Des cours de méditation sont également disponibles pour éloigner tout stress et toute panique. Il suffit de vous installer devant votre ordinateur avec votre tapis de yoga et de suivre les postures du cyber-maître-yogi.

4. Plonger dans un bon roman

Photo Adobe Stock

Rien de tel qu’un bon roman, pour échapper à la réalité. D’ailleurs cet hiver et ce printemps, plusieurs bons livres québécois, écrits par différentes auteures, ont été lancés tels que La géographie du bonheur de Véronique Marcotte, Il préférait les brûler de Rose-Aimée Automne T. Morin ou encore L’Appel du Huard par Lily Gaudreault. Bonne lecture !

5. Découvrir des balados

Photo Adobe Stock

Les balados sont un média numérique peu connu au Québec et pourtant, il en existe d’excellents, pour tous les goûts : enquêtes policières, émissions sportives, politiques, sociétales, spirituelles et culturelles... Par exemple, sur l’application de QUB Radio, profitez des offres originales, telles que le balado féministe et axé sur la diversité Pigments forts, l’enquête des trafiquants de drogues au Québec Narco PQ ou encore les commentaires sportifs sur JiC de l’animateur coloré Jean-Charles Lajoie.

6. Organiser/nettoyer sa garde-robe du printemps

Photo Adobe Stock

Alors que le printemps est à nos portes, organiser sa garde-robe estivale est une bonne idée. Même si cette activité semble parfois ennuyante, elle est nécessaire pour se débarrasser de l’inutile. Tout comme Marie Kondo, on réorganise les tiroirs, on range les bottes, les tricots et les gros manteaux, pour laisser place aux imperméables et aux vêtements plus légers. Si vous avez des enfants, c’est l’occasion idéale de donner leurs vêtements trop petits aux œuvres de charité.

7. S’abandonner à des jeux de société/jeux vidéo

Lorsqu’on pense aux activités du JOMO (Joy Of Missing Out, qu’on peut traduire par la joie de manquer à l’appel. Bref, prendre du temps pour soi), on pense évidemment aux jeux de société ou aux jeux vidéo. Si vous êtes un amateur de consoles ou de jeux en ligne, on connaît la popularité du Nintendo Switch et du fameux jeu Fortnite. Si vous êtes plutôt du type jeux classiques, dépoussiérez vos boîtes de Monopoly ou de Scrabble, pour vous adonner à des heures de plaisir.

8. Recréer une ambiance de spa

Pour recréer une ambiance de spa à la maison, il vous faut quelques éléments importants. D’abord, faites-vous couler un bon bain chaud, si possible avec des huiles essentielles. Puis, allumez des bougies ou des bâtons d’encens. Ensuite, laissez-vous transporter par de douces mélodies de spa, sur votre haut-parleur. Finalement, emmitouflez-vous d’un peignoir confortable préalablement réchauffé dans votre sécheuse et le tour est joué !

9. Commencer la rédaction d’un journal de bord

Photo Adobe Stock

Avez-vous déjà pensé à écrire un journal de bord ou un journal intime ? En psychologie, il s’agit d’un outil indispensable pour aider à assimiler les pensées et à comprendre les émotions. De plus, ces thérapeutes soutiennent que c’est aussi à travers ces pages que surviennent vos rêves, vos objectifs de vie, votre créativité et vos plus forts désirs. Vous pourriez être surpris des bienfaits de l’écriture...

10. Apprendre une nouvelle langue

Lorsqu’on est confiné entre quatre murs, apprendre une nouvelle langue est une excellente initiative pour maximiser notre temps libre. Ainsi, pour faciliter l’apprentissage du vocabulaire, il existe plusieurs applications gratuites et accessibles sur votre téléphone intelligent, telles que Babbel, Duolingo et Busuu. Pour les francophones, voici les trois langues les plus faciles à apprendre : l’espagnol, l’italien et l’anglais.