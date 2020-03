Hockey Québec annule le reste de la saison de hockey mineur

Après la Ligue nationale de hockey (LNH) plus tôt dans la journée, Hockey Québec a annoncé jeudi que toutes les activités de hockey mineur devaient cesser à 0 h 01, vendredi.

• À lire aussi: La LNH emboîte le pas

• À lire aussi: La LHJMQ suspend ses activités

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements de la pandémie COVID-19

Il s'agit d'un coup dur pour les hockeyeurs et les bénévoles impliqués, puisque c'est le début des séries éliminatoires dans plusieurs ligues aux quatre coins de la province.

Hockey Québec cesse toutes ses activités de hockey mineur



Détails > https://t.co/gJPvsxuD1A pic.twitter.com/gYhGv5u8WB — Hockey Québec (@HockeyQuebec) March 12, 2020

«Cette décision fut prise afin de protéger et maintenir la sécurité de tous nos membres: joueuses, joueurs, entraîneur(e)s, bénévoles, officiel(le)s et spectateurs, a affirmé dans un communiqué le directeur général de Hockey Québec Paul Ménard. Lorsqu’il est question de santé et sécurité, nous ne pouvons prendre aucune chance.»

Toutes les ligues provinciales, régionales et scolaires sont touchées par cette décision. Les championnats provinciaux, interrégionaux et régionaux, les matchs et les tournois de la saison actuelle sont ainsi annulés.

Championnats provinciaux reportés en 2021

Hockey Québec a du même coup annoncé que les championnats provinciaux, initialement prévus dans les cinq régions (Estrie – Féminin, Bas-St-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-les-Îles et Saguenay-Lac-St-Jean – Masculin), seront disputés l’an prochain dans ces mêmes régions; décalant les lieux des éditions à venir d’une saison.