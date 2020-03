Inégalités hommes-femmes: le président de la fédération américaine de football démissionne

Le président de la fédération américaine de football, Carlos Cordeiro, a annoncé jeudi qu’il démissionnait, après les arguments polémiques avancés par la direction pour refuser l’égalité salariale entre joueurs hommes et femmes.

«Les arguments et les termes employés dans le document déposé devant les tribunaux cette semaine ont fortement offensé et peiné (...) C’était inacceptable et inexcusable», a écrit sur Twitter Carlos Cordeiro, après que la fédération eut justifié l’écart salarial par «l’hostilité» plus grande du public adverse lors des matches de football masculin.