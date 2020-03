Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album : Beige – Ariane Zita

L’auteure-compositrice-interprète Ariane Zita lançait en février dernier son troisième album en carrière intitulé «Beige», après ses deux premiers opus «Oui mais non» et « J’espère que tu vas mieux». L’artiste y dévoile des sonorités pop-électro très rafraîchissantes et accrocheuses. Les textes sont également d’une belle profondeur, se mariant élégamment avec les arrangements bien dansants de cet album de dix titres.

Disponible depuis le 21 février

Je sors :

Cinéma

Come and See

Du réalisateur Elem Klimov, le film intitulé «Come and See», d’une durée de 143 minutes et produit en 1985, sera diffusé ce soir au Cinéma Moderne. Ce film, internationalement acclamé, propose une immersion bouleversante et tragique dans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale.

Ce soir à 21h au Cinéma Moderne - 5150, boulevard Saint-Laurent

Lancement

Debbie Tebbs

L’artiste Debbie Tebbs proposera ce soir au Quai des Brumes un spectacle-lancement dans lequel elle présentera les pièces de son tout nouvel album intitulé «Polychrome», un opus de remix qu’elle a composé avec la collaboration de onze artistes dont DJ Champion et Stefie Shock. L’album «Polychrome» est disponible depuis le 6 mars.

Ce soir à 17h au Quai des Brumes - 4481, rue Saint-Denis

Conférence

LGBTQAI + : Évolution des mœurs et perspectives d'avenir

Présentée dans le cadre des conversations Place des Arts, la soirée « LGBTQAI + : Évolution des mœurs et perspectives d'avenir» proposera une discussion sur l’évolution des mœurs entourant les enjeux de diversités de genres et d’orientations sexuelles. L’événement est gratuit et sera animé par la journaliste et chroniqueuse Judith Lussier.

Ce soir à 17h à l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts - 260, boulevard Maisonneuve Ouest

Spectacle

Duu et Larynx

Les artistes Duu et Larynx présenteront ce soir un spectacle à l’Escogrigffe à travers lequel ils proposeront chacun leur univers très coloré. L’artiste Duu présentera notamment les pièces de son dernier opus intitulé «Contre-Cycles».

Ce soir à 20h à l’Escogriffe - 4461, rue Saint-Denis

Cinéma

14 jours, 12 nuits

Mettant en vedette les comédiens et comédiennes Leanna Chea, Anne Dorval, Laurence Barette et François Papineau, le film 14 jours, 12 nuits du réalisateur Jean-Philippe Duval propose une excursion au Vietnam alors qu’Isabelle Brodeur souhaite découvrir le pays d’origine de sa fille adoptive, Clara, décédée dans un accident.

Ce soir à 21h25 au Cinéma Beaubien - 2396, rue Beaubien Est

Je reste :

Web

Mon fils

La série «Mon fils», mettant en vedette Antoine L’Écuyer et Elise Guilbault, raconte le combat d’une mère qui tente d’aider son fils dont la vie bascule dans la maladie mentale.

Disponible à partir d’aujourd’hui sur Club illico

Télé

À la valdrague

La troisième saison de la comédie «À la valdrague», produite et tournée en Acadie, sera diffusée en rafale ce soir et jeudi prochain sur ICI ARTV. On y suit les aventures de Rita qui cherche à rendre le village de St-Prospère, au Nouveau-Brunswick, le plus attrayant possible.

Ce soir à partir de 21h sur ICI ARTV

Livre

L’origine du capitalisme

La maison d’édition Lux publiait une nouvelle édition du livre «L’origine du capitalisme» de l’auteure Ellen Meiksins Wood. Il s’agit d’un essai qui cherche à déconstruire le mythe selon lequel le capitalisme se serait développé de façon naturelle pour plutôt l’ancrer dans une évolution très historique et conjoncturelle.

Disponible depuis le 16 janvier 2020