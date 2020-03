La Fondation de la Pointe-de-l’Île pour la persévérance scolaire récolte 73 500 $

Le souper gastronomique au profit de la Fondation de la Pointe-de-l’Île pour la persévérance scolaire a permis de recueillir la somme de 73 500 $. La Fondation encourage la persévérance scolaire chez les jeunes et les jeunes adultes du territoire de la Pointe-de-l’Île.

Photo Mario Desroches

Les coprésidents du souper gastronomique, Stéphane Beauchemin, v.-p. exécutif du Groupe Compass Québec, et Sylvain Tremblay, DG de la Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles, entourent Dimitri Tsingakis, président de la Fondation, Marie-Claude Béliveau, directrice de l’École Hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée, et Antoine El-Koury, DG de la CSPI.

L’enseignante Élaine Caron et Gabrielle Joseph, responsable du restaurant Max-Rupp, sont entourées des chefs enseignants Michel Leclair, Éric Dubé, Patrick Garneau, Hieu Chau-Tran Trung et Jean-Michel Pauwels.

Parmi les partenaires, il y avait Michel Douville, Entreprise Indorama PTA Montréal, Mélanie Bardier, hygiéniste du travail – Suncor Énergie, Elena Villela, Services techniques – Chimie ParaChem, et Dimitri Tsingakis, Association industrielle de l’Est de Montréal, et président de la Fondation.

Jacques Baril, Desjardins, et administrateur de la Fondation, est en compagnie de Vicki Gosselin, VBGA Architectes, Lise Thériault, députée d’Anjou–Louis-Riel, Patric Sabourin, TLA Architectes, et Stéphanie Bastien, VBGA Architectes.

Desjardins est un partenaire de la Fondation depuis de nombreuses années. Sur la photo, on voit les dirigeants de Desjardins, dont Francine St-Onge, Suzanne Desrochers et Nathalie Riopel qui sont entourées de Michel Meloche, Michel Gamelin, Sylvain Tremblay et Benoit Jacques.

La Fondation reconnaît les efforts des étudiants, dont ceux qu’on voit sur cette photo, dans la réussite de leurs études.