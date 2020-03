La PGA annule le Championnat des joueurs

La PGA a finalement décidé d’annuler le Championnat des joueurs qui a débuté jeudi au TPC Sawgrass, à Ponte Vedra Beach en Floride, en raison des risques liés au coronavirus.

Le circuit professionnel de golf masculin a également annulé tous ses tournois jusqu’à l'Omnium Valero Texas, qui est prévu du 2 au 5 avril.

Initialement, la PGA avait décrété que le Championnat des joueurs serait présenté à huis clos. L’organisation a finalement choisi de mettre un terme à l’événement.

«Nous avons fait notre possible pour créer un environnement sécuritaire pour nos joueurs afin de pouvoir poursuivre le tournoi cette fin de semaine. Nous espérions aussi procurer aux amateurs de sports un moment de répit dans le climat actuel. Mais la situation continue d’évoluer rapidement et, à ce point-ci, la bonne chose à faire est pour les joueurs et les amateurs est de faire une pause», ont déclaré les autorités de la PGA par voie de communiqué.