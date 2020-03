Coronavirus: le public ne pourra plus accéder à l'Assemblée nationale

L’Assemblée nationale du Québec va fermer son pavillon des visiteurs et bloquera l'accès au public en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon nos informations, cette fermeture sera effective à compter de vendredi. Le public ne pourra donc plus assister aux travaux parlementaires. Cette interdiction ne touchera pas pour l'instant les citoyens inviter à témoigner en commission parlementaire.

«On va prendre des mesures pour le pavillon des visiteurs. On veut protéger tout le monde», a affirmé le président de l’Assemblée nationale François Paradis jeudi matin lors d'une mêlée de presse.

M. Paradis pourrait prendre cette décision lourde de sens pour «protéger les législateurs et le public». Les missions internationales des députés ont également toutes été annulées. Aucun déplacement à l’extérieur du pays n’est autorisé. Les mesures d’hygiène ont également été renforcées.

Pandémie

Les chefs de tous les partis ont rencontré le premier ministre François Legault au matin pour faire le point sur la pandémie de coronavirus. Plus tard en journée, M. Legault, la ministre de la Santé Danielle McCann et le directeur de la santé publique Horacio Arruda doivent faire le point sur la situation au Québec.

Dans plusieurs pays européens, où la COVID-19 a pris pied, les rassemblements sont interdits et certains lieux publics sont fermés. En Italie, en crise, seules les épiceries et les pharmacies sont ouvertes.

La veille, M. Arruda a affirmé que les Québécois doivent s’attendre à ce genre de mesures draconiennes alors que la maladie devrait toucher de plus en plus de québécois dans les prochaines semaines et mois.