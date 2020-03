Le CH affronte pire que lui

Occupant le 24e rang du classement général de la Ligue nationale (LNH) en vertu de 71 points, le Canadien affronte rarement ces temps-ci une équipe dont la fiche est moins glorieuse que la sienne.

Ce sera toutefois le cas jeudi soir, lorsque les Sabres de Buffalo, qui connaissent une autre très difficile campagne, seront de passage au Centre Bell.

La troupe de Jack Eichel se retrouve à trois points du CH et occupe la 25e place, mais a disputé deux matchs de moins que la formation montréalaise.

Ayant subit la défaite à ses trois dernières parties, le Tricolore se frottera à la quatrième pire formation de la LNH à l’étranger, les Sabres n’ayant signé que 10 gains en 34 matchs sur les patinoires adverses.

Si le CH est au cœur d’une séquence pénible, il en va de même pour ses adversaires du jour. À ses sept dernières rencontres, Buffalo n’a été sacré victorieux qu’une seule fois.

Comme c’est souvent le cas chaque année, Jack Eichel, contrairement au reste de son équipe, est toutefois en grande forme et les hommes de Claude Julien devront l’avoir à l’œil.

Le grand droitier revendique 78 points, dont 36 buts, en 68 matchs cette saison. Il a mis fin, lundi, à une séquence de sept matchs sans noircir la feuille de pointage.

En «mode évaluation»

Son équipe, de façon plus qu’évidente, ne participera pas aux séries et l’entraîneur du CH, Claude Julien, n’a pas hésité, mercredi, à déclarer être maintenant en «mode évaluation» jusqu’à la fin de la saison.

«C’est sur qu’il y a de l’évaluation. En ce moment, je n’hésite pas à envoyer certains joueurs dans la mêlée; j’aurais hésité [à les utiliser] si on était dans une course aux séries. Pour l’instant, la priorité c’est de bien évaluer et de donner la chance à certains joueurs de se développer».

À moins d’un avis contraire de la part de la LNH dans la foulée du coronavirus, le match s’amorcera sous le coup de 19 h au Centre Bell.