Le collectif C4 lance un spectacle multimédia de danse urbaine

Finaliste de la première saison de «Révolution», le collectif féminin C4 a créé un premier spectacle multimédia de danse urbaine.

Les cinq dynamiques jeunes femmes présenteront «EVA_D» à compter du mois de mai. Elles habiteront notamment la scène de la Salle André Mathieu à Laval (9 mai), du Zénith Promutuel Assurance à Saint-Eustache (18 mai), du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts à Montréal (5 juin) et de la Maison des arts Desjardins à Drummondville (29 janvier 2021).

Les billets sont pour ces quatre premiers rendez-vous sont en vente sur les sites des différentes salles.

Cette création plongera le quintette dans un monde inspiré des technologies futuristes et où les projections vidéo seront omniprésentes. Le groupe devra tenter de s'évader en contrôlant habilement ses mouvements.

Fondée en 2011, la troupe C4 est formée de Laurence Brière, Cynthia Giard, Aileen Castro, Anna, Zakharova et Emilie Lacas, âgées entre 19 et 33 ans. Ces artistes ont développé de nombreux mouvements de danse alors quelles étaient inspirées par le hip hop, le popping, le break et le house.

Outre grâce à leur passage remarqué à «Révolution», les membres de C4 ont fait parler d'elles à maintes reprises au cours des dernières années, gagnant la compétition «World of Dance Montreal» en 2017, en plus de démontrer leur savoir-faire sur le plateau de «La Voix» et devant les caméras du Gala Artis, à TVA.