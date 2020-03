Journalistes automobiles au Guide de l’auto, Marc-André Gauthier et Germain Goyer se remémorent avec nostalgie le rôle et l’importance de cette oeuvre au cours de leur enfance et de leur jeunesse dans le dernier épisode de Podcast de chars sur QUB Radio.

