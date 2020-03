Les 6 règles à suivre pour du télétravail efficace et productif

Travailler de chez soi peut être très pratique, surtout si ça peut nous épargner du vilain coronavirus.

Or, être loin du bureau vient avec son lot de pièges qui peuvent miner la productivité et la motivation.

Afin de ne pas laisser les distractions prendre le dessus, voici 6 règles à suivre pour du télétravail efficace et productif.

Ne fais pas comme chez toi

Crédit photo : Kinga Cichewicz sur Unsplash

Télétravail ne veut pas dire absence de rigueur. Au contraire! Après le réveil, prépare-toi comme si tu allais au bureau.

Débarrasse-toi de ton pyjama, mets tes vêtements (pas trop mous) et ne te pose pas devant la télé si tu espères être productif.

Cela te permettra d’avoir l’état d’esprit qu’il faut pour accomplir tes tâches.

Crée-toi un espace de travail

Crédit photo : Dillon Shook sur Unsplash

Réserve-toi un coin de travail pour être le plus efficace possible.

Cet espace doit être exclusivement dédié à tes activités professionnelles, un havre de concentration qui te permettra de répondre aux exigences de tes patrons ou clients sans devoir te présenter au bureau.

Il faut séparer l’espace de travail des espaces de détente. Ça t’évitera de te distraire confusément ou de t’enfouir dans le confort de ton lit pour ne plus en sortir.

Prends des pauses en société

Crédit photo : Toa Heftiba sur Unsplash

À part quand ça vient avec la possibilité d'attraper un virus, on ne devrait pas sous-estimer l'importance des discussions informelles autour de la machine à café.

Puisque tu n’as pas de collègues avec lesquels interagir, planifie des périodes de jasette non professionnelle en rejoignant un ami pour le lunch ou en appelant un collègue qui est de la maison aussi.

Fais-toi un programme

Crédit photo : Hope House Press - Leather Diary Studio sur Unsplash

Quand tu fais du télétravail, tu es le seul responsable de ton horaire. Pas de collègue ou de boss pour te remettre sur le droit chemin en cas de distraction.

Par conséquent, il est de bon usage de te faire un plan de travail, de déterminer tes objectifs afin de te motiver et ne pas te laisser dépasser par des actions inutiles.

Sépare travail et vie privée

Crédit photo : Nik MacMillan sur Unsplash

Il est toujours mieux de séparer vie professionnelle et vie privée, mais c’est essentiel quand les deux activités ont lieu au même endroit.

Pendant tes heures de job, ne laisse pas des activités extérieures s’ingérer dans tes missions. Si au bureau il est plus facile d’éviter ces moments d’égarement, chez toi, tout le monde peut te joindre et te perturber.

En gros, ce n'est pas le moment pour faire le ménage ou pour classer ta collection de vinyles.

Bref, le télétravail, c’est plus de liberté, plus de confort, mais aussi plus de responsabilités et de discipline.