Les évangéliques blancs satisfaits du bilan de Trump, partagés sur son attitude

Les chrétiens évangéliques blancs sont très largement satisfaits de la politique menée par Donald Trump mais ont une opinion plus nuancée sur l’homme et ses valeurs, selon un sondage Pew publié jeudi.

En 2016, cette portion importante de l’électorat américain avait voté à 81% pour Donald Trump et le soutien des évangéliques blancs lui sera de nouveau essentiel pour remporter un second mandat le 3 novembre.

Or, plus des trois-quarts d’entre eux (76%) disent être complètement ou plutôt d’accord avec sa politique, contre 42% pour la moyenne des Américains, selon l’enquête de l’institut Pew.

Encore plus massif: 81% d’entre eux pensent que le président républicain « se bat » pour défendre leurs valeurs et 59% considèrent que son gouvernement a bel et bien « aidé » leurs causes.

Si son bilan est salué, les évangéliques blancs semblent plus partagés sur le caractère de cet homme marié à trois reprises, au ton souvent vindicatif, qui n’est pas connu pour sa ferveur religieuse.

En dehors de ses politiques, seuls 31% des chrétiens évangéliques blancs disent apprécier son comportement, 44% évoquent des sentiments mixtes et 22% condamnent sa conduite.

Quant à son caractère, 70% d’entre eux jugent qu’il est égocentrique, 37% pensent qu’il n’a pas de « rigueur morale », 29% qu’il n’est pas honnête.

Un Américain sur quatre est évangélique. C’est la forme dominante du protestantisme américain, et la première famille religieuse du pays, devant les catholiques et les protestants traditionnels.

En 2016, les chrétiens évangéliques avaient observé avec scepticisme l’ascension de Donald Trump, mais il avait gagné leur soutien, notamment en promettant de nommer à la Cour suprême des juges opposés à l’avortement.

Une fois au pouvoir, il a fait entrer deux juges dans le temple du Droit et son gouvernement a, dans de nombreux dossiers, apporté son soutien à la liberté religieuse, parfois aux dépens des minorités sexuelles.

Le sondage a été réalisé entre le 4 et le 15 février, auprès de 6395 américains de plus de 18 ans, dont un millier d’évangéliques blancs.