Les vertus de l’anxiété, au travail comme ailleurs

Près du tiers des travailleurs canadiens (32 %) sont anxieux, d’après la Commission de la santé mentale du Canada. Vouloir « vaincre » cet état de trouble psychique est vain, affirme toutefois la psychologue spécialisée dans le traitement des troubles anxieux Isabelle Geninet. Dans le livre L’anxiété apprivoisée : Transformer son stress en ressource positive, qu’elle a coécrit avec une collègue, la psychologue Amélie Seidah, elle propose plutôt d’accepter l’anxiété, ce qui permettra de mieux la gérer et même de lui trouver des vertus.

Pourquoi est-il impossible de « vaincre » ou de « guérir » de l’anxiété ?

Quand on souffre d’anxiété, notre premier réflexe comme être humain, c’est de vouloir éliminer cet inconfort émotionnel. La recherche démontre que plus on essaye de se débarrasser de notre anxiété, plus il y a de risques qu’elle se maintienne, qu’elle augmente et qu’elle s’intensifie. Ça va alors générer de la frustration, de l’impuissance et de la déception. Être plus dans une forme d’accueil et d’acceptation de cette anxiété est primordial pour mieux la gérer. Et il y a des stratégies pour aller mieux. L’anxiété n’est pas une condamnation.

Comment l’anxiété peut-elle avoir des bons côtés ?

L’anxiété est une émotion qui permet aux gens d’être mieux préparés, de se propulser, de planifier, d’être mieux organisés et d’être à l’affût. Et ça, souvent, les gens l’oublient. Ils sont centrés sur les moments où l’anxiété est difficile à vivre.

Vous revenez souvent sur les pensées et le discours intérieur dans votre livre. Est-ce la principale cause de l’anxiété ?

Effectivement, si j’ai des pensées très négatives, « autodépréciatrices » et qui m’amènent à me culpabiliser, c’est sûr que ce discours peut créer ou installer un inconfort physiologique. La composante cognitive est très importante dans notre perception de notre anxiété, autant dans la genèse que dans ce qui l’entretient. C’est un aspect important à observer, sans juger et sans se taper sur la tête.

Pour réduire l’anxiété, vous proposez plusieurs stratégies, dont celle de l’autocompassion, bien que ça ne soit pas « naturel chez l’être humain », écrivez-vous. Pourquoi est-ce si difficile d’être compatissant envers soi-même ?

C’est toujours surprenant de voir la réaction de nos patients quand on aborde l’autocompassion. Les gens vont dire qu’ils sont capables d’avoir de la compassion pour autrui, mais quand ça les concerne, il y a le bon vieux réflexe de « se donner un coup de pied dans le cul ». Les gens voient l’autocompassion comme une forme de complaisance ou une forme de paresse. Or, c’est tout à fait le contraire. La littérature scientifique démontre que d’avoir un discours bienveillant envers soi-même permet de moins se taper sur la tête et de se réconforter.

Vous proposez aussi aux personnes anxieuses de miser sur leurs forces. Comment cette stratégie peut-elle les aider ?

Nos forces, c’est quelque chose qui est naturel chez nous. C’est quelque chose qui est spontané, qu’on déploie avec énergie et dans lequel on est naturellement bon. Si je suis une personne pour qui la générosité est importante et que je suis anxieuse, je peux aller aider un ami [ou un collègue] pendant une heure même si ça ne me tente pas. Et je vais être contente parce que c’est naturel pour moi de le faire.

En librairie : L’anxiété apprivoisée : Transformer son stress en ressource positive, écrit par les psychologues Amélie Seidah et Isabelle Geninet (Éditions Trécarré)

CITATION

« L’anxiété peut nous amener à travailler sur nous-mêmes et à s’améliorer comme être humain. » Isabelle Geninet, psychologue et coautrice du livre L’anxiété apprivoisée : Transformer son stress en ressource positive