Pourquoi le cas de Tom Hanks est-il important?

Le célèbre acteur et sa conjointe Rita Wilson ont annoncé hier être atteints de la COVID-19. Cette annonce, comme celle de la suspension des parties de la NBA, a un impact qui n'est pas négligeable.

Quand une menace semble encore abstraite pour une partie de la population, il faut parfois une nouvelle un peu plus spectaculaire pour concrétiser les risques encourus.

Maintenant qu’une des grandes vedettes du cinéma américain est touchée et que des athlètes professionnels sont placés en quarantaine, il y a de bonnes chances pour qu’on sensibilise un nombre accru de personnes. S’il faut éviter la panique, on ne peut que souhaiter que la grande majorité des gens adoptent un comportement responsable.

L’impact de l’annonce du couple Hanks-Wilson pourrait se faire ressentir au-delà de cette seule prise de conscience. Si l’acteur et sa conjointe ont pu être informés tôt après l’apparition des premiers symptômes, c’est qu’ils se trouvent actuellement en Australie, où Tom Hanks participe à un film sur la vie d’Elvis Presley. Il incarne le colonel Tom Parker, l’imprésario du King.

En Australie, l’accès au test de dépistage est rapide et gratuit. Aux États-Unis, le couple aurait probablement vécu l’épisode comme le début d’un simple rhume, puisqu’on a tardé à produire un nombre de tests suffisant. Bien sûr, Hanks et Wilson auraient eu les moyens financiers de se procurer un test et des soins médicaux, mais cela met une fois de plus en évidence la situation des plus vulnérables au sud de la frontière.

Si les autorités américaines ont tardé à agir, il faut souhaiter que les mesures annoncées par le président américain hier soir entrent rapidement en vigueur. L’Australie a bougé très rapidement pour s’adapter au contexte de l’épidémie et, en ce sens, le pays est un modèle à imiter.

Si le premier ministre Morrison a été rapidement montré du doigt pour sa gestion chaotique des incendies l’été dernier, il semble avoir retenu la leçon. Tout comme les autorités chinoises, les autorités australiennes ont rapidement misé sur le dépistage.

Le président Trump et son équipe ont proposé plusieurs mesures très pertinentes hier, mais le pays est déjà engagé depuis quelques semaines dans une course contre la montre.