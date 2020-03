Quatre nouveaux cas de la COVID-19 au Québec

Quatre nouveaux cas de la COVID-19 ont été annoncés jeudi soir au Québec, faisant grimper le bilan à 17 cas confirmés.

«#COVID19 – 4 nouveaux cas confirmés: les personnes infectées reviennent d'un pays étranger. Le réseau de la santé est mobilisé pour leur prise en charge. Jusqu'à présent, 17 cas de COVID-19 ont été confirmés au Québec», a écrit Santé Québec, sur Twitter.

Plus tôt jeudi, on apprenait que le Manitoba et la Saskatchewan avaient rejoint les cinq autres provinces canadiennes touchées par la COVID-19 tandis que l’Ontario est maintenant le principal foyer de la maladie au pays.

Le bilan en Ontario, province la plus populeuse au pays, a grimpé de 17 cas, jeudi, pour un total de 59 personnes infectées. Parmi les nouveaux cas, il y a notamment un jeune garçon de moins d'un an à Toronto. De plus, sept de ces personnes revenaient des États-Unis.

Le Manitoba a annoncé jeudi un premier cas présumé qui doit être confirmé par le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé du Manitoba, Cameron Frieson, lors d'une conférence de presse.

«Le premier cas présumé de COVID-19 a été identifié au Manitoba, a-t-il indiqué sur Twitter. Les responsables de la santé publique agissent rapidement et de manière appropriée pour assurer la sécurité des Manitobains.»

Il s’agirait d’une femme dans la quarantaine vivant à Winnipeg. Elle aurait été exposée au virus lors de récents voyages aux Philippines. Dans un état stable, la dame se rétablit chez elle.

En Saskatchewan, les autorités de la santé publique ont indiqué qu’il y avait un premier cas présumé. Il s’agit d’un sexagénaire qui a récemment voyagé en Égypte.

Par ailleurs, le premier ministre Scott Moe a annoncé qu’il ne déclenchera pas d’élections provinciales ce printemps.

Bilan

À l'échelle du pays, le bilan était jeudi de 59 cas de la COVID-19 en Ontario, 53 en Colombie-Britannique, 23 en Alberta, 17 au Québec, un au Nouveau-Brunswick ainsi que les deux cas présumés au Manitoba et en Saskatchewan.

Jusqu’ici, une seule personne au Canada est morte du COVID-19.

Selon les statistiques compilées par le fédéral, 67 % des malades ont plus de 40 ans tandis que 80 % des personnes malades sont des voyageurs et 10 % sont des contacts proches de ces voyageurs.

Par ailleurs, la Colombie-Britannique et l’Alberta ont emboîté le pas au Québec en haussant leur niveau d’alerte. En l’occurrence, ils ont aussi interdit tout rassemblement de plus de 250 personnes à l’intérieur.