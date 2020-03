Salles de cinéma: Ouverts malgré tout

Les cinémas de la province restent ouverts pour l’instant. Les propriétaires de salles assurent qu’ils ont renforcé les mesures sanitaires appliquées dans leurs établissements pour continuer à accueillir les cinéphiles en toute sécurité.

La direction de Cineplex, la plus importante chaîne de salles de cinéma au pays, a indiqué par communiqué qu’elle suivait à la lettre les recommandations des autorités sanitaires canadiennes : « Sachez que nous prenons toutes les mesures indiquées pour que nos locaux soient sécuritaires et que nous avons mis en place des protocoles de formation et des plans pour qu’ils le restent. »

Même son de cloche du côté des Cinémas Beaubien, du Parc et du Musée.

« En ce moment, on est toujours ouvert mais on reste en stand-by, a indiqué le PDG Mario Fortin en entrevue au Journal.

« On va faire plus attention que d’habitude pour le nettoyage. On va désinfecter à chaque représentation les rampes, comptoirs, portes et autres surfaces touchées fréquemment par les clients. Si on nous demande de fermer, on va être prêt. Mais en attendant, c’est le public qui s’autoréglemente en jugeant lui-même s’il veut aller au cinéma », souligne M. Fortin qui avoue avoir noté une baisse d’achalandage dans ses salles au cours des derniers jours.

Accès limité

Afin de respecter l’interdiction des rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes, les propriétaires de cinémas vont diminuer la capacité de leurs plus grandes salles de manière à ce qu’il n’y ait jamais plus de 250 spectateurs au même endroit en même temps.

« Chez nous, il y a juste la salle du Cinéma du Musée qui a 297 sièges et on va limiter sa capacité à 195 places, souligne Mario Fortin. On évalue en ce moment plusieurs choses qu’on peut faire pour diminuer la capacité de nos plus grandes salles. Il y a des mesures qui ont été prises dans certaines régions aux États-Unis, par exemple, où plusieurs cinémas vendent un billet sur deux pour permettre une bonne distance entre les spectateurs. »

Le chef de la direction des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo, ne nous a pas rappelés jeudi. Mais lors d’un entretien accordé au Journal mercredi, il avait fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de modifier la programmation de ses cinémas pour le moment.