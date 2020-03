Un avant-goût de l’été à ExpoCité

Si vous êtes amateurs de plein air, chasse, pêche, camping ou de nautisme, vous devez absolument vous garder du temps pour faire un tour au Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping et au Salon du bateau de Québec, qui débutent ce midi au Centre de foires d’ExpoCité.

Vous pourrez vous choisir une destination pour vivre vos vacances, quel que soit le type d’aventure que vous recherchez.

« Nous avons la chance de pouvoir offrir aux amateurs de pêche ou de villégiature des aventures hors du commun dans un territoire unique, un des plus beaux territoires du Québec, les Monts-Valin, explique Serge Chabot, de la Pourvoirie du Lac Laflamme, rencontré lors du montage de son kiosque. Nous avons une ressource exceptionnelle : la truite mouchetée indigène. En ajoutant à cela des services de qualité, nous sommes en mesure de répondre aux attentes des amateurs, seuls, en groupe ou en famille. »

Cette pourvoirie fait partie de plus de 80 sites de pêche et de villégiature qui sont présents au Salon. Que vous recherchiez une expérience en pourvoirie, dans une réserve faunique, un parc national ou une zec, vous allez certainement trouver ce que vous cherchez, dans la région que vous désirez visiter.

Conseils d’experts

Vous allez trouver à peu près tout ce que vous cherchez sur place. Il y a des magasins qui offrent tous les produits dernier cri comme Latulippe. En plus de la chasse et de la pêche, vous pourrez vous procurer des équipements de camping, des kayaks, différents accessoires et équipements pour la pêche ou le VTT.

Vous pourrez même recevoir des conseils pour bien choisir votre compagnon de chasse à quatre pattes. De nombreuses associations touristiques sont aussi sur place pour vous faire découvrir leur coin du Québec.

Vous aurez aussi droit à de nombreux conseils d’experts avec des conférences concernant la chasse de l’orignal, du chevreuil, du dindon sauvage, de l’ours, de la bernache ; autant de sujets qui peuvent intéresser les centaines de milliers d’adeptes qui pratiquent ces activités au Québec. Même principe pour les amateurs de pêche.

Au chapitre des nouveautés, on peut mentionner le Fat Truck, le chauffe-eau portatif Onsen qui peut vous offrir de l’eau chaude en continu sans réservoir, une impressionnante collection de panaches, un nouveau call électronique rétractable, un treuil d’une force de tir de 1000 kg alimenté avec une batterie ou encore le véhicule flottant Sherp. Ce ne sont là que quelques exemples.

Plusieurs activités ont aussi été prévues pour les familles.

Photo courtoisie Karl Tremblay

Les bateaux en vedette

Sur le même plancher d’exposition, vous pourrez profiter de votre visite pour découvrir le Salon du bateau de Québec, le plus important événement du genre dans l’est du Québec.

« Les amateurs de pêche, de navigation de plaisance et de sports nautiques pourront apprécier de nombreuses nouveautés qui les feront rêver à la saison estivale, assure le promoteur de l’événement, Pierre Harvey. Nous avons réuni plus de 200 embarcations sous un même toit, ce qui représente la plus imposante salle de montre dans la région. Les visiteurs pourront visiter de nombreux concessionnaires qui seront sur place pour leur offrir une gamme de produits et de prix spéciaux pour le salon. »

Des nouveautés

Au menu, il y a notamment une dizaine de conférences qui traiteront de sujets très pratiques comme les techniques d’accostage ou la navigation de nuit.

Parmi les nouveautés au Salon, on retrouvera le Parker Explorer 790 présenté par Pomerleau Les Bateaux, avec sa motorisation hors-bord, une façon nouvelle pour un croiseur. Il y aura aussi le Regal LS2, qui offre plus de contrôle sur l’eau et la vague tant désirée par les amateurs de ski nautique.

Les amateurs de motomarines ne seront pas en reste avec la Yamaha GP 1800R 2020. Nul doute que le Beneteau Flyer 23 SPACEdeck retiendra l’attention des amateurs de pêche et de sports nautiques. Il est conçu pour accueillir 10 passagers. Le MasterCraft X26, quant à lui, combine habilement le luxe et la performance.

♦ Les salons ouvrent ce midi jusqu’à 21 h, demain, de 11 h à 21 h, samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h à 17 h.

♦ Le prix d’entrée est de 15 $ pour les adultes et de 13 $ pour les aînés de 65 ans et plus, et les étudiants de 12 à 25 ans. Pour les enfants de 6 à 11 ans, le prix d’entrée est de 5 $ et c’est gratuit pour les enfants de cinq ans et moins.