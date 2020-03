Coronavirus: Loto-Québec ferme ses casinos et ses maisons de jeux

Loto-Québec a annoncé jeudi soir la fermeture des quatre casinos et des deux maisons de jeux qu’elle exploite en raison de la menace du coronavirus.

Les casinos de Montréal, de Charlevoix (La Malbaie), du Lac-Leamy (Gatineau) et de Mont-Tremblant ainsi que les maisons de jeux de Québec et de Trois-Rivières seront fermés jusqu’à nouvel ordre, à compter de minuit.

«La situation a évolué: suivant les indications de la direction de la santé publique, par mesure préventive, les casinos et les salons de jeux de @LotoQuebec fermeront leurs portes à minuit ce soir pour une période indéterminée. Il s’agit d’une décision du gouvernement», a indiqué sur Twitter le porte-parole de la société d’État, Patrice Lavoie.

Loto-Québec avait déjà dit plus tôt en journée que les événements et les spectacles étaient annulés jusqu’au 12 avril aux casinos de Montréal et du Lac-Leamy.

Plus tôt, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) estimait que le gouvernement ne faisait pas ce qu’il fallait pour protéger les clients et les employés des casinos du Québec en les maintenant en activité.

Selon la SCFP, le gouvernement Legault refusait de fermer les casinos, car ceux-ci sont considérés comme des commerces de détail et n’auraient donc pas besoin de respecter les consignes annoncées jeudi par le premier ministre du Québec, notamment qu’il faut éviter les rassemblements de 250 personnes et plus.

«Il y a en tout temps plus de 250 personnes dans les casinos. Cette pandémie n'épargne personne et le gouvernement ne semble pas prendre en considération celles et ceux qui travaillent dans les casinos, ou qui les fréquentent », avait dénoncé Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical du SCFP, dans un communiqué.

En réponse aux mesures annoncées jeudi, des villes comme Montréal ou Longueuil ont décidé de fermer certaines de leurs installations municipales comme les bibliothèques, les arénas ou les piscines.