CURIONE (née Maurice), Cécile



À Laval, le 10 mars 2020, à l’âge de 97 ans, est décédée Mme Cécile Maurice, épouse de feu M. Rocco Curione.Elle laisse dans le deuil ses enfants Dominique et Bernard (Suzanne Plante), ses petits-enfants feu Alexa, Jean-Michel, Anthony et Catherine (Olivier), Michel Vanier, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin édifice à l'arrière du complexe funérairele dimanche 15 mars 2020 dès 15h. Une cérémonie sera célébrée à 19h au Mausolée St-Martin.Nous désirons remercier le personnel du CHSLD Rose-de-Lima 2e étage pour les bons soins prodigués.