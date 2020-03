5 minutes avec Jean-François Ruel

L’ancien membre du groupe Dead Obies et vedette de «Fugueuse la suite», Jean-François Ruel, fait un retour en musique. Le rappeur, mieux connu sous le nom de Yes McCan, nous parle de sa nouvelle chanson, «Dans la peau».

Jean-François, ta nouvelle chanson, «Dans la peau», a-t-elle été écrite pour la deuxième saison de «Fugueuse»?

Oui, c’est la chanson que lance mon personnage. Le deuxième couplet a cependant été modifié pour des raisons évidentes; c’était beaucoup trop vulgaire. J’avais vraiment hâte de la dévoiler au public. J’ai travaillé fort sur celle-ci: j’ai testé différentes «vibes» pour qu’elle concorde bien avec la série.

En 2018, tu as annoncé que tu quittais les Dead Obies et tu as ensuite pris une pause de la musique. Pourquoi?

Je voulais réfléchir à ce que j’avais envie de faire. J’ai décidé de quitter le groupe pour différentes raisons. Nous étions six membres, et ce n’était pas simple de faire de la musique ensemble et de s’entendre. Nous avions chacun notre opinion, et c’était parfois difficile d’arriver à un consensus. J’avais envie de prendre le temps de travailler sur mes projets personnels.

Penses-tu lancer un nouvel album dans un avenir rapproché?

Ce n’est pas dans mes plans pour l’instant. Je vais plutôt lancer quelques «singles» de temps en temps. J’ai pris une pause de plusieurs mois de la musique et j’en suis à chercher ce que j’ai vraiment envie de faire.

Crois-tu que ton rôle dans «Fugueuse» t’a permis de joindre un nouveau public?

Oui, je sens que j’ai un nouveau public et qu’il y a un certain engouement de leur part. Mais reste à savoir si ces nouveaux fans vont rester ou s’ils ne seront que de passage.

Que penses-tu de ce que vit Damien dans la suite de «Fugueuse»?

Je trouve que c’est fascinant de le voir aller. Il illustre parfaitement le piège de notre propre conscience. Damien n’est pas outillé pour bien fonctionner dans la société. Son passé l’habite et creuse un trou en lui. Il n’a pas toujours de mauvaises intentions, mais c’est compliqué pour lui de s’en sortir. Son énergie créatrice et son envie de faire de la musique sont englouties par son passé qui refait surface et qui le tire vers le bas.

Est-ce que les critiques parfois négatives de la deuxième saison t’affectent?

Je n’écoute pas trop les commentaires des gens. En même temps, la première saison a tellement connu un grand succès que la barre était haute. Mais le public est toujours au rendez-vous, donc c’est rassurant.