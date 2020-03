POULIN (née Forget), Lucille



À Montréal, le 11 mars 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Lucille Forget, épouse de Jean-Guy Poulin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants feu Benoit (Louisette Bigras) et Richard, sa soeur Denise, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. Tout particulièrement les amis de la danse en ligne famille de feu Meridé Cloutier (Danielle et Marc) et Serge Fauteux.La famille vous accueillera le lundi 16 mars de 14 h à 17 h auT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 16 h 30 en la chapelle du complexe funéraire.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.https://www.cancer.ca/fr-ca