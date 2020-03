SAUVÉ, Pierrette



De Pointe-Claire, le 3 mars 2020 à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Pierrette Sauvé.Précédée par ses frères et soeurs Marguerite, Ernest, Marcelle, Jeannette, Edouard, Paul et Gisèle. Elle laisse dans le deuil sa soeur Elisabeth Sauvé, ses cousins et cousines, ainsi que trois générations de neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera à la:COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE222 AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, QC H9S 3X6le samedi 14 mars à compter de 11h, suivi d'une cérémonie à 12h, en la chapelle du complexe. Un léger goûter suivra la cérémonie.