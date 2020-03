Alerte au Coronavirus: des émissions enregistrées sans public

La COVID-19 chamboule les enregistrements d’émissions devant public au Québec. Pour minimiser les risques de propagation du coronavirus, plusieurs rendez-vous télévisuels seront dorénavant captés dans des studios vides.

Dimanche soir, Tout le monde en parle risque de commencer de manière plus abrupte puisque Guy A. Lepage n’aura aucune main à serrer en ouverture. Par « mesure de précaution », la grand-messe dominicale a été enregistrée sans public au studio 42 de Radio-Canada jeudi soir, confirme le directeur des relations publiques du diffuseur public, Marc Pichette. Au moment d’écrire ces lignes, aucune décision n’avait été prise par rapport aux autres émissions d’ICI Télé qui requièrent un auditoire, comme En direct de l’univers et 1res fois. « Nous continuons de suivre l’évolution des choses et apporterons les ajustements nécessaires en temps et lieu », précise M. Pichette.

À TVA, plusieurs productions sont touchées. Ça finit bien la semaine et Deux filles le matin seront enregistrées sans public jusqu’à nouvel ordre. La finale d’Animania sera tournée aujourd’hui devant un public restreint de moins de 25 personnes, nous informe la chaîne. Même chose pour La poule aux œufs d’or et Le tricheur. « Les personnes ne doivent pas présenter de symptômes ou revenir d’un voyage », indique la directrice des communications de Groupe TVA, Ariane Fortin.

Du côté de Télé-Québec, personne n’assistera aux deux derniers enregistrements du calendrier 2019-2020 de Deux hommes en or. « Des dispositifs de nettoyage et désinfection ont été mis en place », ajoute l’attachée de presse du réseau, Catherine Lebœuf. Chez V, La semaine des 4 Julie adoptera également la formule intimiste dès lundi.

Wauthier en isolement

Il s’agit d’un renversement de situation par rapport à mercredi, alors qu’aucune chaîne n’avait adopté de pareilles mesures. L’émission de radio La soirée est (encore) jeune a lancé le bal jeudi en début d’après-midi en annonçant qu’elle annulait sa captation au Bar Chez Roger. Habituellement, une centaine de détenteurs de billets assistent au rendez-vous humoristique d’ICI Première.

Revenant d’un voyage aux États-Unis et devant s’isoler de façon préventive pendant 14 jours pour respecter les recommandations du gouvernement du Québec, Jean-Philippe Wauthier animera l’émission de samedi de chez lui, tandis que Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet seront en studio à Radio-Canada.

Aux États-Unis, les émissions The View, Wheel of Fortune et Jeopardy ne sont plus enregistrées devant public depuis deux jours. Ellen Degeneres et Stephen Colbert les imiteront dès lundi. La diffusion des talk-shows de Jimmy Fallon et Seth Meyers a été suspendue par NBC.