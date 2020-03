Alerte au Coronavirus: l’industrie des congrès est sur le qui-vive

Sonnée, l’industrie des réunions et congrès se voit aujourd’hui directement affectée par la décision du gouvernement Legault d’interdire depuis hier tout regroupement de plus de 250 personnes au Québec.

Au Palais des congrès de Montréal, comme dans l’ensemble des établissements du genre au Québec, on mesurait encore mal hier l’ampleur de la situation. À mi-journée, l’établissement évaluait à neuf le nombre d’événements (congrès, salons ou réunions) annulés ou reportés.

« Mais on le voit bien, les choses vont vite et tout cela risque d’évoluer encore rapidement, a déclaré sa porte-parole Stéphanie Lepage. En attendant, nous suivons les directives à la lettre et continuons d’évaluer la situation de près en espérant qu’elle se résorbe rapidement. »

Un tremblement de terre

Car au-delà de ces centres, c’est tout un écosystème de PME qui gravitent dans l’industrie. Des organisateurs d’événements, des entreprises de préparation de repas ; sans congrès, c’est leur gagne-pain qui disparaît.

« C’est un cas de force majeure, un peu comme un tremblement de terre, explique Michel Douville, DG du Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. On vit la situation de notre mieux, sans savoir [...] comment tout ça se passera vraiment. »

Au Centre des congrès de Québec, on tentait déjà hier de joindre les responsables de la quinzaine d’événements prévus au cours des deux prochaines semaines. Suivront ensuite, si nécessaire, ceux d’avril, de mai, et ainsi de suite.

« On leur fait part de la situation en tentant d’éviter l’annulation, explique sa porte-parole Anne Cantin. Tous ces gens-là avaient besoin de se rencontrer. S’ils ne peuvent plus venir maintenant, on se dit qu’ils le pourraient peut-être plus tard. »