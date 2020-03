Branle-bas de combat chez les Carabins

La directrice du sport d’excellence chez les Carabins de l’Université de Montréal, Manon Simard, a eu un avant-midi très peu reposant, vendredi.

La grande patronne chez les Bleus a dû rapatrier plus d’une soixantaine d’athlètes, entraîneurs et membres de son personnel au Québec en raison de l’annulation des Championnats nationaux de volleyball et de hockey. Ceux-ci ont été victimes de la pandémie de coronavirus qui sévit présentement.

«Il fallait s’occuper de la gestion des risques, a indiqué Mme Simard lors d’un entretien au CEPSUM. Il fallait qu’on ramène notre monde le plus rapidement possible. On ne sait pas comment la situation va évoluer et on ne voulait pas attendre à lundi prochain.»

C’est donc armé de son téléphone cellulaire que la gestionnaire a coordonné le changement de dizaines et de dizaines de billets d’avion. L’ensemble de l’équipe de volleyball féminine a été en mesure de prendre le même vol en provenance de Calgary (Alberta). Chez les messieurs en volleyball et les femmes en hockey, ils ont été capables de répartir tout le monde dans plusieurs avions, eux qui partaient respectivement de Winnipeg (Manitoba) et de Charlottetown (Nouvelle-Écosse).

Un geste apprécié des athlètes

La proactivité de l’organisation des Carabins a été franchement appréciée par ses athlètes et ses dirigeants.

«On ne voulait pas rester enfermés dans nos chambres d’hôtel à Winnipeg jusqu’à lundi, a exprimé le capitaine de l’équipe masculine de volleyball, Gabriel Chancy, alors qu’il venait de passer la sécurité à l’aéroport de la capitale du Manitoba. Nous avons senti que l’Université poussait fort pour nous ramener le plus rapidement possible. [...] La communication a été excellente.»

«Ce n’est pas dans la victoire ou dans les bons moments que l’on peut évaluer la qualité d’une organisation, mais c’est avec ce type de situation, a dit la directrice générale de l’équipe de hockey féminin des Carabins, Danièle Sauvageau. Je dis bravo aux membres du personnel. Tout le monde a fait ce qu’il avait à faire et les joueuses ont bien vu qu’elles étaient entre bonnes mains.»

Soulagée que toutes ses ouailles soient en route vers la maison, Manon Simard avait tout de même un petit pincement au cœur.

«Toutes nos équipes se sont rendues au championnat national, alors on se disait : “wow, quel bilan extraordinaire on va pouvoir faire”. On fête nos 25 ans cette année... Là on va être obligés d’annuler nos festivités. [...] On s’apprêtait à fêter nos succès et ça tombe à l’eau. Ça fait un peu mal», a-t-elle conclu.