Comment vaincre ma peur viscérale du conflit ?

Je suis à un tournant de ma vie où il faut que je m’active pour ne pas m’enliser dans le tunnel où je stagne depuis trop longtemps. J’ai 50 ans et on me propose de prendre la charge d’une équipe dans mon entreprise. Pour moi qui ai toujours voulu me fondre dans le groupe, je serais devant mon pire ennemi avec l’obligation de décider en fonction de ce que je pense. Et comme au plus profond de moi depuis toujours, je pense que personne ne m’évalue à ma juste valeur, je devrais dire OUI à cette proposition.

Mais j’hésite, car je ne me vois pas prendre des décisions sans être certaine que tout le monde sera d’accord avec moi. Si le contraire survenait, j’aurais du mal à me contrôler, surtout si je sens que ceux sur lesquels je pensais pouvoir compter ne m’approuvent pas.

Je n’ai jamais cherché à m’affirmer. Si j’acceptais ce poste, je devrais le faire, et je ne sais pas si j’en serais capable. Ça ne me dérange pas d’être le médiateur dans un groupe, mais je supporterais mal les désaccords sur une décision venant de moi. Comme si le moindre refus de mon autorité me définissait comme une incompétente. Est-ce de l’orgueil mal placé ?

D’où me vient ce manque d’assurance ? Mon conjoint me dit que ça remonte à mon enfance. À cette relation difficile que j’ai eue avec ma mère qui m’a toujours vue comme une rivale face à mon père. Mais je ne peux pas croire que je suis encore, rendue à mon âge, accrochée à cette dynamique filiale qui m’a tellement brimée. Surtout que mes parents sont décédés depuis plus de 10 ans. D’où me vient cette peur de m’affirmer selon vous ? Il faut que je trouve vite une réponse, car je ne crois pas qu’une telle offre risque de repasser dans ma vie.

Une aînée encore trop jeune dans son cœur

Vous n’êtes pas trop jeune juste dans votre cœur, vous l’êtes aussi dans votre esprit, comme au plus profond de vous-même. Vous savez que l’idée même de faire des vagues devait vous exposer jadis au rejet ou à l’abandon de la part de votre mère, si je me fie à ce que vous dites de votre relation avec elle. Et juste ça devait vous enlever toute envie de vous opposer à elle.

Comme vous me semblez vous être toujours soumise à sa loi, celle de la plus forte, même si elle ne correspondait pas à votre désir personnel, vous en avez tiré de la frustration. De là votre difficulté à faire face au rejet de votre opinion. N’est-il pas venu le temps de sortir ce pattern de votre vie pour vous permettre d’accéder à un poste que vous méritez ? De prouver que l’enfant en vous a grandi ?