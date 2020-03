Coronavirus: atteint de fibrose pulmonaire, il craint le pire

Père de deux jeunes enfants, Pierre Sévigny vit avec l’angoisse d’être infecté par la COVID-19. Pour le Montréalais atteint de fibrose pulmonaire idiopathique et d’un cancer, contracter la maladie pourrait s’avérer fatal.

«Moi, c’est mortel, parce que le coronavirus s’attaque directement aux poumons en premier. Tu peux mourir entre deux et trois semaines, parce que ça te provoque une pneumonie et de l’insuffisance respiratoire», a témoigné M. Sévigny à QUB radio vendredi matin.

Écoutez le témoignage complet:



L’invité de Benoit Dutrizac a expliqué la gravité de la maladie chronique dont il est atteint.

«Ça tue les poumons et chaque alvéole des poumons devient dure. J’ai perdu 40 % de ma capacité pulmonaire. [...] Même aller à la poste qui est à 150 mètres, maintenant, je me déplace avec des bonbonnes d’oxygène», a-t-il déclaré.

Or, une caractéristique importante de la COVID-19 est qu’elle infecte les tissus et les voies respiratoires en profondeur dans les poumons plutôt que dans le nez.

«Quand j’entends parler du coronavirus, je capote un petit peu», a-t-il dit.

Peur des hôpitaux, peur des transports

Pierre Sévigny, qui a un rendez-vous à l’horaire dans les prochains jours à l’hôpital, redoute tellement la maladie qu’il ne veut pas s'y rendre afin de ne pas avoir à attendre dans une salle bondée. Avec un système immunitaire fragilisé, un simple examen de routine peut prendre une tournure inquiétante.

«Il y a 10 jours exactement, avec mon oncologue, je suis revenu, j’ai pogné un virus. J’ai eu une diarrhée épouvantable pendant quatre jours. Je prends quasiment ma douche au Purell», a-t-il raconté.

Même s’il est plus que prudent, le simple fait d’utiliser les transports en commun le rend particulièrement inconfortable. «Je suis à l’affût dans le métro. [...] Il y avait un monsieur qui attendait à Berri à côté de moi et il se décrottait le nez. Je le vois rentrer et il tient son poteau», s’est-il insurgé.

Jouer avec des vies humaines

Pierre Sévigny ne peut s’expliquer que les frontières canadiennes ne soient pas fermées. À son avis, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, manque de leadership.

«Il joue avec la vie humaine et pas juste moi, avec tous ceux qui sont dans mon cas», a-t-il dénoncé.

Selon les données fournies par l’Association pulmonaire du Québec, près de 12 millions de Canadiens souffrent d'une maladie pulmonaire, soit une personne sur trois. Les maladies pulmonaires représenteraient la deuxième principale cause de décès au Canada.