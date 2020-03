Coronavirus: d'autres événements culturels écopent

MONTRÉAL - L'industrie des arts et spectacles continue d'être grandement affectée par le coronavirus. À cet effet, plusieurs annonces ont eu lieu vendredi.

La 7e édition du Festival cinéma du monde de Sherbrooke n'aura pas lieu du 2 au 9 avril. L'organisation a toutefois l'intention de reporter l'événement. Les nouvelles dates devraient être connues d'ici 30 jours.

Dans la foulée de toutes les représentations artistiques freinées à la Place des Arts, à Montréal, il y sera impossible de voir les vedettes de la comédie musicale à succès «Cats» du 17 au 22 mars. Le promoteur evenko a toutefois demandé à tous les détenteurs de billets de conserver les places réservées, car le spectacle pourrait être reporté.

L'équipe du Théâtre Denise-Pelletier, à Montréal, a elle aussi bloqué toutes ses prochaines soirées. C'est donc dire que, jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de représentations de la pièce «Les Sorcières de Salem», qui devaient s’amorcer à compter du 18 mars. Pour l'instant, les billets achetés doivent être conservés.

De plus, les activités inscrites à l'horaire du Centre des sciences de Montréal seront suspendues dès la fin de journée, vendredi. Elles devraient reprendre le 14 avril, a laissé savoir la Société immobilière du Canada qui se charge de la gestion des lieux.

Les amateurs d'art ne pourront pas non plus apprécier l'exposition de photos «Montréal – Figures et fragments», qui devait être dévoilée le 18 mars dans le Quartier des spectacles. La proposition de l'artiste André Lavallée devra attendre à plus tard.

Il faut également mettre une croix sur les conférences qu'avait accepté de donner Laurent Duvernay-Tardif, champion du plus récent Super Bowl, à la Place des Arts et au Grand Théâtre de Québec au cours des prochains jours. C'est le producteur Louis Morissette qui a fait part sur Facebook, avec regret, de l'annulation de ces rencontres, car le joueur de football doit retourner à Kansas City, dans l'entourage de son équipe.

Activités et services maintenus

Par contre, les représentations de la comédie musicale «Fiddler on the Roof», prévues à compter du 28 avril, à la Salle Wilfrid-Pelletier, sont pour le moment maintenues. Du côté d'evenko, comme partout ailleurs, on surveille étroitement la situation concernant la pandémie de COVID-19.

D'importants lieux de la culture québécoise accueillent encore le public. C'est le cas du Vieux-Port de Montréal, des édifices de Bibliothèques et Archives nationales du Québec – tous les services sont maintenus – ainsi que des cinémas Cineplex.