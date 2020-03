Coronavirus: l’Aquarium du Québec fermé jusqu’à nouvel ordre

Pour respecter les mesures demandées par le gouvernement Legault, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a pris la décision d’interdire l’accès à l’Aquarium du Québec jusqu’à nouvel ordre.

Outre cette exception, la vaste majorité des activités de la Sépaq seront maintenues, en raison de «l’environnement de grande nature» dans lequel elles se déroulent.

L’organisme a notamment indiqué avoir mis des mesures préventives en places. Parmi celles-ci, on retrouve les rondes de nettoyage plus fréquentes dans les endroits plus achalandés et une sensibilisation auprès des employés concernant des mesures d’hygiène appropriées.

La location d’équipement dans les établissements du réseau est également suspendue pour une durée indéterminée.

La Sépaq tient toutefois à préciser que les modalités de réservation ont été assouplies pour les clients qui avaient réservé une activité dans l’un de ses établissements au cours des prochaines semaines.